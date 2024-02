La F1 tiene algo para todos los gustos. ¿Te gusta House of Cards? Este deporte es un juego de poder político . ¿Espectador de telenovelas? Hay una pelea en el paddock o un motín cada semana. ¿Fan de Fast & the Furious? No hace falta que te lo expliquemos, ¿verdad? Por no hablar de lo mucho que se parece la F1 a la obra maestra del cine Top Gun, ¡si cambias los reactores por coches de carreras!