Imagínate: Has encontrado el trabajo de tus sueños. Actualizas tu currículum para incluir todas las habilidades y atributos relevantes que requiere el puesto. E incluyes una línea -quizá dos- sobre tu experiencia en Modern Warfare/NBA 2k/Battlegrounds/Total War/FIFA. Una cosa más. Ese trabajo que solicitas no es como desarrollador de juegos, ni tampoco en IT.