La última década ha sido muy productiva en el mundo de los videojuegos. Ya hemos recopilado los mejores títulos de los últimos diez años, desde grandes éxitos hasta indies que dejaron huella en nuestros corazones, pero ¿qué hay de los que pasaron desapercibidos?

Desde los adorados por la crítica, que no encontrarás en la colección de ningún jugador ocasional, hasta los éxitos de taquilla injustamente marcados en su lanzamiento, aquí está nuestra selección de los juegos más menospreciados de la última década.

1. FIFA Street (2012)

FIFA Street fue un momento decisivo para la serie de videojuegos © EA Sports

Es hora de poner en su sitio a FIFA Street. Tan innovador como el legendario modo indoor de FIFA 98 -aunque rara vez se recuerde con el mismo asombro-, su mecánica de última generación y su novedosa jugabilidad allanaron el camino al modo Volta de FIFA 20.

Campos de fútbol de hormigón. Fútbol sala entre favelas. Divertidas caricaturas de los mejores futbolistas (te vemos a ti, Peter Crouch, que se parece a Dhalsim de Street Fighter cada vez que vas a jugar una volea): está a un mundo de distancia de todo lo que la serie de FIFA había ofrecido hasta la fecha. Sobre todo en lo que respecta a la jugabilidad.

La característica más inteligente del juego fue la precisión de los disparos, que aumentaban a medida que se realizan más habilidades y trucos. Y, seamos sinceros, no es que los jugadores de FIFA nunca hayan sido reacios a un poco de fanfarronería, ¿verdad?

2. Mad Max (2015)

Mad Max de 2015 es uno de los mejores juegos de acción de la última década © Warner Bros. Interactive

Un abrasador y desolado campo de batalla donde los carroñeros vagan por un mundo post-apocalíptico y la supervivencia significa ensuciarse las manos. No, no hablamos de las rebajas del Black Friday, sino Mad Max (2015), que llevó a las consolas los yermos cinematográficos de George Miller de manera magnífica.

Al igual que la película de éxito a la que estaba muy ligado, el juego se vio acosado por las demoras de la producción. Probablemente no ayudó el hecho de que cuando el juego fue lanzado finalmente, lo hizo el mismo día que el estelar Metal Gear Solid V de Kojima, el equivalente a lanzar una película el mismo día que Los Vengadores: Endgame.

Luego vino la gran cantidad de críticas descafeinadas, muchas de ellas apuntando a un argumento débil y a la falta de personajes femeninos fuertes que habían estado presentes en la película. La verdad es que es justo, pero lo que realmente pasó desapercibido para los críticos fue la excelente jugabilidad del juego, en particular sus secuencias de combate a bordo de vehículos, que no solo son diferentes a todo lo que has visto desde Carmageddon, sino que a toda velocidad te dejaban los pulgares doloridos durante una semana.

3. Counter Spy (2014)

Este elegante título de desplazamiento lateral nunca se toma en serio © Sony

Este juego de espías de desplazamiento lateral en su mayor parte en 2D, basado en la Guerra Fría, fue creado para una de las mejores experiencias de sigilo de la última década; Es como si Saul Bass (reconocido diseñador gráfico estadounidense) se hubiera creado las imágenes de Metal Gear Solid.

En Counter Spy te pones en el papel de un súper espía (ni estadounidense ni ruso) que trabaja para una agencia que intenta sabotear los planes nucleares de ambas superpotencias para salvar el mundo. Recorriendo laboratorios, búnkeres y otras instalaciones de alto secreto repletas de malos, es tan elegantemente envolvente que pensarás que te has dado de cabeza contra los paneles de tinta de una novela gráfica.

Si bien es cierto que la mecánica de sigilo resulta un poco torpe a veces, los disparos, que ofrecen un nuevo punto de vista, dan al juego una dimensión extra, ayudando a marcarlo como uno de los juegos más originales de la década. Un clásico de la guerra fría.

4. Hellblade Senua's Sacrifice (2017)

Hellblade Senua's Sacrifice puede ser difícil pero vale la pena el esfuerzo © Ninja Theory

Hellblade, un inquietante juego de combate con una visión inquebrantable sobre la salud mental, fue bien recibido, pero puede que sea un poco agotador debido a los elementos que toca, que es la única razón por la que la gente no ha estado hablado de él durante los últimos años.

Enfrentando a los humanos contra Dios, interpretas a Senua, una guerrera del siglo VIII que busca salvar el alma de su antiguo amante, Dillion, de la diosa Hela, a la que, naturalmente, solo puedes llegar después de despachar primero a algunas de sus bestias del inframundo.

Sin embargo, Senua utiliza la cabeza cortada de su amante recientemente fallecido como recipiente para su alma y experimenta alucinaciones y otras aflicciones mentales en lo que es una piedra angular absorbente, radical y de género en la historia de los juegos.

Es cierto que no es fácil de jugar, pero te debes a ti mismo el poder empezar con uno de los juegos más desafiantes de los últimos años, porque no hay nada que valga la pena hacer que sea fácil.

5. Return of the Obra Dinn (2018)

El misterio es palpable en la cubierta de Return of the Obra Dinn © Warp Digital

Uno de los pocos juegos de esta generación que realmente te hace sentir como un detective de verdad, Return of the Obra Dinn te lleva a la cubierta del abandonado Obra Dinn mientras un detective de seguros te pide que averigües exactamente qué le pasó a la tripulación del barco con nada más que un reloj de bolsillo mágico y un libro gigante. Ideal para una consola como la Nintendo Switch, es un juego de rompecabezas que puedes coger en cualquier sitio y perderte en él.

Con una gran cantidad de premios desde su lanzamiento, el verdadero misterio es cómo ha conseguido eludir los elogios de la opinión pública. Disponible para PC, Switch, Xbox One y PS4, te rogamos que lo busques antes de que se te olvide.

6. Helldivers (2015)

Helldivers es un shooter influenciado por el cine de ciencia ficción © Sony

Helldivers toma toda la magia y el caos de un tenso juego cooperativo y lo mezcla con el film alienígena Starship Trooper. Los Helldivers caen del cielo en un enjambre de diferentes bichos -de ahí el título- y tienen que luchar para conseguir misiones con una gran variedad de armas.

La diversión viene de la gran variedad de objetos que puedes hacer venir desde los cielos y de la forma en que la velocidad del juego puede cambiar a medida que las situaciones se vuelven en tu contra. Vale la pena jugar, pero intenta hacerlo con amigos.

7. Rise of the Tomb Raider (2015)

Rise of the Tomb Raider otra historia de los orígenes de Lara Croft © Crystal Dynamics

La reputación de la conocida heroína y aventurera Lara Croft posiblemente prevaleció con Rise of the Tomb Raider. Sin embargo, pese a que contaba con una depurada técnica de animación, mayores áreas de exploración y un nuevo guión a cargo de la escritora Rhianna Pratchett, no contó con el beneplácito de sus fans.

Parece ser que la mayor queja de los críticos era que el juego no había ido lo suficientemente lejos desde Tomb Raider (2013), el reinicio de la serie. Esto puede ser cierto para la historia (la búsqueda de una ciudad perdida que puede tener la clave de la inmortalidad, navegar por terrenos peligrosos, defenderse de un culto mortal: el manual Croft), pero la jugabilidad es de primer nivel gracias a un apartado gráfico de impacto, con puzzles muy interesantes y con una gran variedad de niveles dignos de la célebre serie Tomb Raider.

8. Tesla v Lovecraft (2018)

Tesla v Lovecraft es vanguardista y retrocede a los clásicos arcade © 10tons

Puede parecer una extraña elección, teniendo en cuenta que el juego fue uno de los favoritos de la crítica en el momento de su lanzamiento, pero este indie ha volado bajo nuestros radares durante demasiado tiempo.

Cuando el escritor de terror H.P. Lovecraft está poseído, roba uno de los inventos de Nikola Tesla, abriendo un agujero de gusano interdimensional para provocar el fin del mundo. Jugando como Tesla, y armado con un teleportal y una variedad de armamento, que cambia a medida que el juego avanza, debes frustrar la invasión.

Los desarrolladores de 10Tons crearon un juego que es tan rápido y frenético como parece. A medida que corres por ciudades y campos, liquidando las hordas de alienígenas en charcos de viscosidad de color rosa púrpura que evocan el corto relato de Lovecraft de 1927, The Colour Out of Space, entre otros, simplemente no querrás que termine.

9. No Man’s Sky (2015)

No Man's Sky es uno de los juegos más subestimados de todos los tiempos © Hello Games

No Man's Sky es mucho, mucho mejor de lo que probablemente recuerdes. Ampliamente considerado como uno de los videojuegos más ambiciosos de la última década, el intento de Hello Games de poner una galaxia infinita en las consolas no estuvo a la altura de las expectativas.

A pesar de todos los elogios a los atrevidos gráficos y el arte deslumbrante, hubo problemas importantes en cuanto a la jugabilidad, funciones insuficientes y un modo multijugador defectuoso. Afortunadamente, el juego ha tenido numerosas actualizaciones desde entonces para rectificar estos defectos, impulsando gradualmente el juego a las vertiginosas alturas que inicialmente se esperaba alcanzar.

No Man's Sky se basa en la exploración, la supervivencia, el combate y el comercio. Aunque la verdadera belleza subyacente del juego es que no hay una única forma de explorar su universo. Ponte los auriculares, relájate y construye tu propia utopía personal a lo Matt Damon en The Martian (Marte); o viaja a un nuevo territorio a riesgo de perderlo todo. La elección es suya.

Pero cuidado: el peligro acecha en cada rincón de este universo. No ha habido ninguna actualización que te impida tomar decisiones tontas.

10. Star Wars Battlefront 2 (2017)

Un Naboo Starfighter en Star Wars Battlefront 2 © EA

La opinión general en torno a Star Wars Battlefront 2 puede haberse desviado hacia el lado oscuro desde el drama que se generó entorno a las cajas de botín en el modo online, pero el juego siempre ha recibido una buena cantidad críticas.

Simplemente tienes que elegir el modo campaña completo, en el que te encontrarás en medio de algunos de los lugares y momentos más emblemáticos de la historia de la franquicia: el nivel de detalle es excepcional, ya que te abrirás paso a través de la galaxia, permitiéndote vivir los sueños de tu nerd interior. ¿Qué más quieres, Forested Moon en un stick?

No olvidemos el modo multijugador. En serio, ¿en qué otro lugar puedes ver a decenas de extraños vestidos con ropas Jedi y Sith al mismo tiempo buscando sus armas dentro de un enorme hangar? Ah sí, Comic-Con. Aun así, los modos de batalla online son sumamente divertidos.