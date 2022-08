Cómo me entreno: Wade Young

"Me gusta entrenar", dice el piloto sudafricano de Hard Enduro, Wade Young . "Pero necesito un objetivo, algo por lo que entrenar... Eso me da el impulso para esforzarme más. Me acuesto en la cama y pienso en cómo se va a desarrollar y eso me motiva para ir a montar en moto durante dos o tres horas y sufrir".