Dom Hernler y Max Giry: fiesta de wake en Madrid

Seguro que aún recuerdas el éxito "Heaven is a Halfpipe", la canción de OPM... Puede que el wakeboarder Dom Hernler y el wakeskater Max Giry la estuvieran escuchando en su viaje por carretera cuando se les ocurrió la descabellada idea de convertir el venerable wakeboard park Juan Carlos I de Pinto (Madrid) en su patio de juego particular. Crearon su propio escenario de shredding en medio de este majestuoso parque de más de 220 hectáreas lleno de innumerables elementos acuáticos y estructuras urbanas de hormigón de piscinas, columnas y vigas.

Me encantan los proyectos como éste, sobre todo porque siempre estoy buscando nuevos lugares donde nadie haya hecho wakeboard antes.

¡Y lo ha vuelto a hacer! Sabemos que Dom Hernler ha ganado casi todas las competiciones de wakeboard de su larga carrera o, al menos, ha puesto su sello de estilo personal. Por eso siempre busca nuevos retos con su equipo y otros profesionales. Con este Red Bull Winch Fiesta , el rider austríaco junto con su simpático compañero suizo Maxime Giry, ha vuelto a demostrar que no hay límites para la creatividad en el wakeboard.

