Hay un nuevo Dunkerbeck... ¡Y es muy, muy bueno!

, que es el paraíso tanto para los deportes acuáticos como los aéreos, debido a su constante viento durante todo el año. Con papá Björn casi siempre fuera entrenando, Liam no tardó mucho en unirse a su padre en el mar.

Dunkerbeck nació y creció en Gran Canaria , que es el paraíso tanto para los deportes acuáticos como los aéreos, debido a su constante viento durante todo el año. Con papá Björn casi siempre fuera entrenando, Liam no tardó mucho en unirse a su padre en el mar.

Dunkerbeck nació y creció en Gran Canaria , que es el paraíso tanto para los deportes acuáticos como los aéreos, debido a su constante viento durante todo el año. Con papá Björn casi siempre fuera entrenando, Liam no tardó mucho en unirse a su padre en el mar.

. “Empecé con el windsurf con cuatro o cinco años. Mi padre me enseñó lo básico y yo le cogí el gusto. Al ser tan pequeño, la navegación del windsurf era demasiado fuerte para mí, ¡sobre todo al principio! También practiqué surf, paddleboard y skate para mejorar mi equilibrio sobre todo tipo de tablas”.

“Mi padre me subió a una tabla de body cuando tenía tres años”, recuerda

“Mi padre me subió a una tabla de body cuando tenía tres años”, recuerda Liam . “Empecé con el windsurf con cuatro o cinco años. Mi padre me enseñó lo básico y yo le cogí el gusto. Al ser tan pequeño, la navegación del windsurf era demasiado fuerte para mí, ¡sobre todo al principio! También practiqué surf, paddleboard y skate para mejorar mi equilibrio sobre todo tipo de tablas”.

“Mi padre me subió a una tabla de body cuando tenía tres años”, recuerda Liam . “Empecé con el windsurf con cuatro o cinco años. Mi padre me enseñó lo básico y yo le cogí el gusto. Al ser tan pequeño, la navegación del windsurf era demasiado fuerte para mí, ¡sobre todo al principio! También practiqué surf, paddleboard y skate para mejorar mi equilibrio sobre todo tipo de tablas”.

en las que ha competido, así que no es ninguna sorpresa que quiera dar la campanada en el PWA World Tour sénior dentro de poco también.

Dunkerbeck lo ha hecho bien en todas las disciplinas deportivas en las que ha competido, así que no es ninguna sorpresa que quiera dar la campanada en el PWA World Tour sénior dentro de poco también.

Dunkerbeck lo ha hecho bien en todas las disciplinas deportivas en las que ha competido, así que no es ninguna sorpresa que quiera dar la campanada en el PWA World Tour sénior dentro de poco también.