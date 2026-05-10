Mientras en Tokio ya caía la noche y en parte de América apenas comenzaba la mañana, más de 346.000 personas empezaron a moverse exactamente al mismo tiempo en distintos puntos del planeta . No había una meta por delante. Ni liebres. Ni cronos importantes. En la Wings for Life World Run, la carrera funciona al revés: eres tú quien intenta escapar de la meta.

Treinta minutos después de la salida, el ya conocido Catcher Car empezó a perseguir a los participantes hasta ir eliminándolos uno a uno . Algunos corrieron para buscar distancia. Otros simplemente salieron a trotar unos kilómetros. Muchos caminaron. Y miles participaron en silla de ruedas. Da igual acabar con un kilómetro o con cincuenta. Aquí todos terminan la carrera de la misma manera: cuando el coche te alcanza.

Ese formato sigue siendo el gran gancho de un evento que hace tiempo dejó de parecer una carrera popular convencional. La edición de 2026 volvió a reunir participantes en 173 países distintos, con salidas presenciales en ciudades como Viena, Zadar o Poznan y cientos de eventos organizados a través de la aplicación oficial repartidos por todo el mundo.

España volvió a tener un papel destacado dentro del evento con Valencia como una de las sedes principales de la Wings for Life World Run 2026 . La ciudad acogió una de las Flagship Runs oficiales con la presencia de embajadores y atletas invitados como Diego Poncelet, Cisco García, Chema Martínez o Alejandro Arriero.

En Valencia, el corredor de ultra distancia y creador de contenido Sergio Turull ‘Pitufollow’ firmó el registro más largo del día con 47,83 km , por delante de Fran Bowtie y José Luis Palmer. En categoría femenina, Alexandra Volkova dominó la jornada con 31,84 km , escoltada en el podio por Patricia de Felipe y Beatriz López.

Quotation Cada año esta carrera me recuerda todo lo que podemos conseguir cuando miles de personas se unen por una misma causa Cisco García

Más allá de Valencia, el evento también se vivió en distintas App Runs repartidas por el país, con salidas organizadas en Madrid-Retiro, Toledo, Almería, Bilbao Getxo, Llanes, Marbella y Barcelona .

Quotation Wings for Life representa la capacidad de no rendirse y de seguir avanzando entre todos hacia una solución real para las lesiones medulares Diego Poncelet

Una carrera que no gira alrededor del tiempo

Wings for Life no entiende de edad, ritmos ni límites © Wings for Life World Run

El crecimiento del Wings for Life tiene bastante que ver con eso. En un momento en el que casi todas las grandes pruebas populares viven obsesionadas con marcas, ritmos y clasificaciones, esta carrera ha conseguido encontrar un espacio distinto. Aquí el resultado importa poco. Lo importante es por qué se corre.

Todo el dinero recaudado a través de inscripciones y donaciones se destina a la investigación de lesiones medulares, un campo que sigue teniendo mucha menos financiación que otras áreas médicas con mayor impacto comercial. Desde la creación del evento ya se han superado los 60 millones de euros destinados a investigación.

Sergio Turull, Fran Bowtie y José Luis Palmer en el podio de Valencia © Alberto Nevado para Wings for Life World Run

“Lo más potente de este día es ver a gente moviéndose al mismo tiempo en cualquier parte del mundo”, explicaba Colin Jackson, director deportivo internacional de Wings for Life . “Cada paso ayuda directamente a financiar nuevos proyectos científicos”.

El concepto puede sonar sencillo, pero detrás hay una realidad bastante menos visible. Las lesiones de médula espinal siguen dependiendo en gran medida de financiación privada y fundaciones independientes para sacar adelante muchos estudios y ensayos clínicos. Ahí es donde Wings for Life ha conseguido construir una identidad muy reconocible dentro del deporte solidario.

Mucho más inclusiva que la mayoría de carreras

Una de las cosas que mejor sigue funcionando en el evento es la naturalidad con la que conviven perfiles completamente distintos dentro de la misma salida. Corredores populares, atletas profesionales, usuarios de silla de ruedas o gente que simplemente participa caminando comparten exactamente el mismo espacio y las mismas reglas.

Y eso no es tan habitual como parece.

“Muchas veces no te sientes realmente integrada en este tipo de eventos cuando vas en silla de ruedas”, comentaba Delia Guggenheim antes de arrancar. “Aquí ocurre justo lo contrario. Todo está pensado para que cualquiera pueda participar sin sentirse fuera de lugar”.

También estuvo presente Marc Herremans, ex-triatleta profesional y una de las figuras más vinculadas al proyecto desde hace años . El belga, que sufrió una lesión medular en 2002, dejó una de las reflexiones más sinceras del día al hablar sobre los niños con parálisis: “Un niño debería estar corriendo, subiéndose a árboles o montando en bici. No sentado en una silla de ruedas. Por eso ver a tanta gente participando significa tanto”.

Mientras el Catcher Car seguía avanzando durante horas en distintos países, el evento volvió a demostrar por qué mantiene una personalidad tan distinta dentro del calendario internacional. No por el espectáculo ni por los récords, sino porque ha conseguido que cientos de miles de personas participen en una misma carrera sin que el centro de todo sea llegar antes que nadie.