, la carrera que nos propone correr por los que no pueden hacerlo. Y ese ‘nos’ adquiere aquí la máxima dimensión del plural jamás vista en una prueba deportiva:

Desde que comenzara la aventura, allá por 2014, la generosidad de los amantes del esfuerzo aeróbico no ha hecho más que dar muestras de buena salud. 740.000 runners traducidos en 30 millones de euros . Son cifras de escándalo en las que ya están incluidas las 1.200 personas que en 2021 se han sumado a la versión española de la gigantesca carrera. La mayoría, equipados con sus zapatillas, ilusión y App oficial, han disfrutado en el paraje que consideraron conveniente para tratar de alejar el final lo máximo posible. Porque recordemos que en Wings for Life World Run sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas. A las 13:00 se dio el pistoletazo de salida y, media hora después, el Catcher Car virtual (meta móvil, para entendernos) comenzó a acelerar hasta dar caza a todos y cada uno de los contendientes. Los 184.000.