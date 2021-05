Wings for Life World Run

Wings for Life World Run

“La carrera es especial debido al ambiente, el lugar, los fans y mis objetivos personales. Para mí, lo que hace tan especial a la Wings for Life World Run es que voy a estar corriendo al mismo tiempo que miles de personas de todo el planeta. Unas personas que, de otra manera, nunca tendría la posibilidad de correr con ellas. Eso es lo que más me gusta”, dice el famoso ultrarunner sudafricano

“La carrera es especial debido al ambiente, el lugar, los fans y mis objetivos personales. Para mí, lo que hace tan especial a la Wings for Life World Run es que voy a estar corriendo al mismo tiempo que miles de personas de todo el planeta. Unas personas que, de otra manera, nunca tendría la posibilidad de correr con ellas. Eso es lo que más me gusta”, dice el famoso ultrarunner sudafricano Ryan Sandes .

“La carrera es especial debido al ambiente, el lugar, los fans y mis objetivos personales. Para mí, lo que hace tan especial a la Wings for Life World Run es que voy a estar corriendo al mismo tiempo que miles de personas de todo el planeta. Unas personas que, de otra manera, nunca tendría la posibilidad de correr con ellas. Eso es lo que más me gusta”, dice el famoso ultrarunner sudafricano Ryan Sandes .

© Craig Kolesky for Wings for Life World Run

¡Corre con un equipo en la Wings for Life World Run!

Wings for Life World Run: bájate la App y revoluciona …

5 razones para participar en la Wings for Life World …

Incluso en una época en la que se han tenido que cancelar muchos eventos deportivos, cualquiera puede tomar parte en la Wings for Life World Run. Como siempre, también en esta ocasión habrá corredores de todo tipo, desde principiantes hasta especialistas en ultra maratones. Una de las grandes virtudes del formato de esta prueba es que permite que participen, al mismo tiempo, personas con todo tipo de niveles de entrenamiento y preparación física.

Incluso en una época en la que se han tenido que cancelar muchos eventos deportivos, cualquiera puede tomar parte en la Wings for Life World Run. Como siempre, también en esta ocasión habrá corredores de todo tipo, desde principiantes hasta especialistas en ultra maratones. Una de las grandes virtudes del formato de esta prueba es que permite que participen, al mismo tiempo, personas con todo tipo de niveles de entrenamiento y preparación física.

Incluso en una época en la que se han tenido que cancelar muchos eventos deportivos, cualquiera puede tomar parte en la Wings for Life World Run. Como siempre, también en esta ocasión habrá corredores de todo tipo, desde principiantes hasta especialistas en ultra maratones. Una de las grandes virtudes del formato de esta prueba es que permite que participen, al mismo tiempo, personas con todo tipo de niveles de entrenamiento y preparación física.

30 minutos después del comienzo (que es simultáneo en todo el mundo), la meta rodante que es el Catcher Car empieza su persecución, luego va aumentando la velocidad y superando a participantes hasta que queda un ganador. Además de participar en una buena causa, otro de los atractivos de este evento es que tú te pones el objetivo a batir, luego da igual el que lo hayas logrado o no. No tienes que compararte con los atletas de élite que están corriendo cuatro horas y media hasta que les alcanza el Catcher Car.

30 minutos después del comienzo (que es simultáneo en todo el mundo), la meta rodante que es el Catcher Car empieza su persecución, luego va aumentando la velocidad y superando a participantes hasta que queda un ganador. Además de participar en una buena causa, otro de los atractivos de este evento es que tú te pones el objetivo a batir, luego da igual el que lo hayas logrado o no. No tienes que compararte con los atletas de élite que están corriendo cuatro horas y media hasta que les alcanza el Catcher Car.

30 minutos después del comienzo (que es simultáneo en todo el mundo), la meta rodante que es el Catcher Car empieza su persecución, luego va aumentando la velocidad y superando a participantes hasta que queda un ganador. Además de participar en una buena causa, otro de los atractivos de este evento es que tú te pones el objetivo a batir, luego da igual el que lo hayas logrado o no. No tienes que compararte con los atletas de élite que están corriendo cuatro horas y media hasta que les alcanza el Catcher Car.

En el vídeo que hay bajo estas líneas descubrirás más razones por las que la gente ha participado en la Wings for Life World Run:

En el vídeo que hay bajo estas líneas descubrirás más razones por las que la gente ha participado en la Wings for Life World Run:

En el vídeo que hay bajo estas líneas descubrirás más razones por las que la gente ha participado en la Wings for Life World Run:

7 años de la Wings for Life World Run