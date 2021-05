El ultrarunner alemán

una vez más volvió a superarse en lo que respecta a su implicación en la Wings for Life World Run y terminó séptimo en la categoría masculina. Junto con su escuadra “Run with the Flow”, ganó por sexto año consecutivo en la categoría por equipos. Corrieron durante 45 850 km, lo que supone más de una vuelta al planeta Tierra. “Ha sido maravilloso correr con tanta gente, ha sido inspirador… ¡Estaré aquí de nuevo el próximo año!”, recalcó Flo.