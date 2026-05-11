Calcula cuántos kilómetros correrás en el Wings for Life World Run

A diferencia de la mayoría de las carreras, en el Wings for Life World Run no hay línea de meta. Es la meta la que va a por ti.
“¿Hasta dónde puedo llegar realmente?” es la pregunta que se hace todo runner. Tanto si tu objetivo es completar una carrera de 5 kilómetros como un maratón, para calcular el ritmo que necesitas y mantenerte en carrera —y por delante del Catcher Car— debes conocer tu ritmo medio por kilómetro.
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El ritmo que necesitas para alcanzar tu objetivo de distancia
Hay dos formas de afrontar el Wings for Life World Run. Puedes salir por sensaciones y ver hasta dónde llegas, ajustando el ritmo sobre la marcha. O puedes empezar con un objetivo claro y correr para cumplirlo. Esta segunda opción es la que ha elegido la extriatleta Camilla Pedersen, que aspira a correr a 4’08” por kilómetro durante unos impresionantes 100 km.
Aunque alcanzar un objetivo así exige una resistencia extraordinaria, lo más importante es clavar el ritmo adecuado. Y esto aplica a todos los niveles. Si sales demasiado despacio, el Catcher Car te atrapará antes. Si encuentras el ritmo justo, puedes mantenerte por delante mucho más tiempo del que imaginas.
Por suerte, para evitar que todo sea un juego de adivinanzas, Wings for Life ha desarrollado una calculadora que te indica qué ritmo necesitas para alcanzar una distancia concreta. Puedes usar el calculador de objetivos o consultar este desglose sencillo:
- 5km: 51min at 10:17min/km
- 10km: 1hr 12min at 07:12min/km
- 21km: 1hr 54min at 05:26min/km
- 42km: 3hr 5min at 04:24min/km
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¿Qué es el Catcher Car?
El Catcher Car en el Wings for Life World Run es la meta en movimiento. Treinta minutos después de la salida, inicia su persecución y va acelerando progresivamente hasta alcanzar a todos los corredores.
En las fases finales, su velocidad aumenta de forma notable, y ni siquiera los atletas más fuertes logran evitar ser alcanzados. Los últimos runners suelen ser atrapados entre los kilómetros 65 y 75.
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Cómo entrenar para el Wings for Life World Run
Si quieres mantenerte por delante del Catcher Car, la constancia gana a los entrenamientos heroicos. Así lo asegura el japonés Jo Fukuda, que recorrió un récord de 71,6 km en 2025, manteniendo un ritmo medio cercano a 3:30 min/km antes de ser alcanzado.
En una entrevista exclusiva, Fukuda subrayó que centrarse en una única tirada larga no es la mejor estrategia. En su lugar, recomienda correr entre 12 y 13 km todos los días para construir resistencia a base de regularidad.
Su segunda clave: entrenar tanto por encima como por debajo del ritmo de carrera. Fukuda realiza con frecuencia intervalos rápidos de un kilómetro muy por encima de su ritmo objetivo, combinados con rodajes largos y suaves diarios. ¿El resultado? El cuerpo encuentra de forma natural ese punto intermedio decisivo el día de la prueba.
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¿Cómo inscribirse en el Wings for Life World Run 2026?
¿Quieres apoyar la causa del Wings for Life World Run y sumarte al movimiento global el 10 de mayo? Aún puedes inscribirte. El evento también se podrá seguir en directo a través de Red Bull TV.
Want to support the Wings for Life World Run cause and join the global movement on May 10th? You can still register by clicking here. The event will also be streamed live on Red Bull TV.