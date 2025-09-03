Récord mundial de wingsuit: Peter Salzmann realiza un salto BASE a 347 km/h

Peter Salzmann desafió al dron con cámara más rápido del mundo a seguir su salto desde la cara norte del Eiger, estableciendo un nuevo récord mundial de velocidad en salto BASE con traje de alas.

Grandes emociones para Peter Salzmann tras el salto BASE récord del mundo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool El récord mundial es la confirmación de que podemos seguir superando los límites con innovación y trabajo duro Peter Salzmann

01 Récord mundial de velocidad

Con esta extraordinaria actuación, Salzmann elevó el récord mundial de velocidad de salto BASE de 340 a 347 km/h y superó al dron con cámara más rápido del mundo. Para hacerte una idea de lo rápido que es eso, los coches de Fórmula Uno alcanzan una velocidad máxima de unos 320 km/h en el Red Bull Ring.

Todo sobre el récord mundial de Peter Salzmann Ubicación La cara norte del Eiger en Suiza: el salto se realizó desde el llamado 'Ecstasy Board' Altura del salto 3.713 m sobre el nivel del mar

02 35 segundos de caída libre

Segundos antes de saltar desde el punto conocido como 'the Ecstasy Board' © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 347 km/h: ningún salto BASE ha sido nunca más rápido © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Se instaló un rastreador en el wingsuit de Salzmann para medir con precisión todos los datos; también se utilizó una pistola de radar para seguir su velocidad exacta. Hasta el punto de aterrizaje a 1.640 m, Salzmann estuvo en caída libre durante 35 segundos.

Esos 35 segundos provocan una tensión extrema en el cuerpo, así como en el material del traje de alas. "Cada pequeño movimiento decide si puedes terminar el vuelo limpiamente", subraya Salzmann. "Es tensión corporal absoluta, control total - y el conocimiento de que no puedes permitirte cometer un error".

Otro reto, aparte de la persecución de la velocidad, fue reducir la velocidad para un aterrizaje seguro. Abrir un paracaídas a 347 km/h pondría en peligro la vida. Salzmann tuvo que maniobrar primero en el aire para reducir su velocidad a unos 100 km/h y poder desplegar el paracaídas con seguridad.

El piloto de drones Ralph Hogenbirk y Peter Salzmann © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool La confianza en el dron y en el piloto era extremadamente importante, porque a estas velocidades no puede haber margen para el error Peter Salzmann

03 Un reto para el hombre y la máquina

El dron intenta seguir a Salzmann a una velocidad máxima de 347 km/h © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Salzmann iba acompañado de un dron especial de los Dutch Drone Gods, un equipo que ya tenía en el punto de mira al campeón del mundo de F1 Max Verstappen . Esta aeronave de alta tecnología se desarrolló para poder seguir objetos extremadamente rápidos, como coches de carreras, y para pilotar una carrera contra Verstappen en Silverstone , por ejemplo. Pero lo que vivió en la cara norte del Eiger fue de otro nivel: este dron especial estuvo en el aire al mismo tiempo que Salzmann para documentar el espectacular salto BASE con traje de alas. En resumen, Salzmann llevó al límite al dron con cámara más rápido del mundo.

El holandés de Drone Gods con el dron con cámara más rápido del mundo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Durante el salto BASE con traje de alas de Peter Salzmann, tuvimos que descender verticalmente, un escenario que nunca habíamos volado antes Dutch Drone Gods founder Ralph Hogenbirk

"Normalmente volamos horizontalmente detrás de coches de carreras", explica Ralph Hogenbirk, fundador de Dutch Drone Gods. "Para el salto BASE con wingsuit de Peter Salzmann, tuvimos que volar verticalmente hacia abajo, un escenario en el que nunca habíamos probado antes".

Para Salzmann, la colaboración con los holandeses Drone Gods fue sobre todo una cuestión de confianza. "La confianza en el dron y en el piloto era extremadamente importante, porque a estas velocidades extremadamente altas, no puede haber margen para el error", dijo Peter Salzmann.

El salto récord no fue sólo un reto para Salzmann. Las turbulencias del aire detrás del traje de alas hicieron que mantener una imagen estable a más de 340 km/h fuera un reto técnico para el dron y el piloto. "El dron también estaba al límite absoluto", explicó el piloto Ralph Hogenbirk.

04 Dar alas a los sueños

La fascinación por superar los límites ha impulsado a Salzmann durante años. Para él, la velocidad es algo más que un valor en la pantalla: "Siempre me ha motivado la pregunta: ¿A qué velocidad se puede volar realmente?". En los intensos preparativos de este proyecto, trabajó con fabricantes de varios trajes, colaboró con el equipo de ingenieros de Red Bull Advanced Technologies en el Reino Unido, probó posturas y analizó los resultados provisionales hasta el más mínimo detalle. Cada ángulo, cada movimiento de los hombros, cada posición de la cabeza influye en el flujo de aire y, por tanto, en la velocidad.

"Incluso una diferencia mínima puede suponer una diferencia de varios kilómetros por hora. Eso es lo que hace que este deporte sea tan extremo, los matices más pequeños determinan el éxito o el fracaso", explica Salzmann.

Peter Salzmann cumplió un sueño con el récord mundial de velocidad © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Siempre me ha movido la pregunta: ¿A qué velocidad se puede volar realmente? Peter Salzmann

05 Un récord para la historia

Con una velocidad de 347 km/h, Salzmann no sólo ostenta el récord mundial del salto BASE con traje de alas más rápido y ha batido al dron con cámara más veloz del mundo, sino que también ha llevado el deporte a nuevas dimensiones (de velocidad) con su innovación.

Misión completada © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"El récord mundial es la confirmación de que podemos seguir superando los límites con innovación y trabajo duro”, subrayó el piloto de 38 años tras su salto récord. "Siempre he creído en mi idea de que podía batir este récord. Este proyecto ha sido un gran objetivo para mí en los últimos años".

06 ¿Quién es Peter Salzmann?

Peter Salzmann es uno de los principales pilotos de wingsuit del mundo y un auténtico innovador. Tras saltar sobre cojines desde el balcón de casa de sus padres cuando era niño, se hizo paracaidista y saltador BASE a los 20 años. Rápidamente acumuló más de 500 saltos en todo el mundo antes de centrarse en el vuelo con traje de alas, donde ahora contribuye al rápido desarrollo de este deporte. En 2024, estableció varios récords mundiales con su recién desarrollado "Wingsuit Foil”. Con este récord mundial de velocidad, deja otra marca en la historia del salto BASE con traje de alas.