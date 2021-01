A veces es difícil creer que Age of Empires 2 salió a la venta en 1999, y todavía tiene una escena competitiva increíblemente activa. Uno de los competidores más veteranos del juego es

DauT es famoso en la escena de Age of Empires 2 Definitive Edition por utilizar siempre tácticas que rompen el meta. Crear castillos de avance extremadamente rápido, las unidades no convencionales y las estrategias extrañas son todas las tácticas que DauT emplea para sorprender a sus oponentes. Liereyy, por su parte, es conocido por sus ataques múltiples y sus pequeñas y molestas unidades para mantener ocupados a sus oponentes. Los dos jugadores son polos opuestos en su forma de enfocar el juego, y eso es lo que hizo que la final de Wololo III fuera una gran manera de rematar el torneo.

¿Te has perdido algo de la acción? No te preocupes, te informamos de todo lo que ocurrió durante el fin de semana de la final.

Este fin de semana, los ocho mejores jugadores de Age of Empires II Definitive Edition se enfrentarán en la final de la tercera edición de Red Bull Wololo.

En el primer mapa, Arabia , DauT abrió con una agresiva apertura de ballesteros. Quería ver si podía vencer a Liereyy en su propio juego. Pero el joven austriaco estaba preparado con un ejército de arqueros propio. Liereyy dio la vuelta al ataque de DauT y le persiguió mientras se reforzaba continuamente con nuevas unidades. DauT no estaba preparado para el contraataque y se retiró rápidamente .

En Sacred Springs, el segundo mapa , DauT abrió de forma más agresiva. Con un pequeño ejército de exploradores, se adentró en la base de Lierrey para causar un daño económico devastador. Liereyy acabó disuadiendo a los exploradores de DauT, pero no consiguió matarlos. DauT siguió atacando a Liereyy desde todos los ángulos, lo que le dificultó enormemente la expansión de su economía. En el otro lado del mapa, DauT estaba mejorando rápidamente su tecnología y acumuló una economía aún mayor gracias a su agresividad inicial. DauT hizo entonces su primer movimiento poco convencional al apostar por los arqueros de caballería, unidades que a menudo se consideran demasiado caras para lo que pueden hacer. Pero DauT reunió una buena cantidad de ellos y rodeó la composición inmóvil de Liereyy. Liereyy se retira y DauT iguala el marcador .

En el tercer mapa, Lowland , DauT vuelve al ataque. Ambos jugadores empezaron con una apertura relativamente económica centrándose en la construcción de centros urbanos, lo que permite una producción extra de trabajadores. Pero poco después de terminar sus edificios de producción, DauT una vez más intentó invadir Liereyy con exploradores baratos. Aunque Liereyy es capaz de defenderse ligeramente mejor que en el segundo mapa, sigue perdiendo algunos trabajadores valiosos y el control del mapa. En este punto, la gran estrategia de DauT quedó clara. A lo largo de la serie intentará mantener a Liereyy a la defensiva para que no pueda hacer lo que mejor sabe hacer: ataques múltiples. Con esta estrategia, DauT se lleva la tercera partida y se pone con un marcador de mapa de 2-1 .

En el quinto mapa de la serie, Atacama , Liereyy fue el más agresivo al inicio del juego, lo que normalmente no es su estilo. Liereyy es un jugador al que le gusta ganar a mitad de la partida atosigando a su oponente con pequeñas escaramuzas por todo el mapa. DauT se vio sorprendido y rápidamente empezó a perder trabajadores ante los primeros exploradores de Liereyy. A raíz de esto, Liereyy comenzó a construir todas sus instalaciones de producción de unidades y empezó atacar a los trabajadores de DauT. A los 12 minutos de juego, DauT tenía casi 20 minutos de inactividad acumulado en sus trabajadores, mientras que Liereyy estaba a la mitad de ese tiempo. Con una economía mucho más grande, Liereyy fue capaz de abrumar a DauT y ponerse a un punto de la victoria .

