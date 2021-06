¡Prepárate! Se acerca la final del Red Bull Wololo IV

Si eres un fan de Age of Empires II, no puedes perderte esto, y si eres nuevo en el juego, estamos aquí para ayudarte. Con una bolsa de premios de 30.000 dólares (24.745 €) en juego, este es uno de los mayores torneos de Age of Empires II del año: los jugadores lucharán con uñas y dientes por la gloria y el dinero. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando las finales se pongan en marcha durante los dos próximos fines de semana, del 19 al 20 de junio y del 26 al 27 de 2021.

Si eres un fan de Age of Empires II, no puedes perderte esto, y si eres nuevo en el juego, estamos aquí para ayudarte. Con una bolsa de premios de 30.000 dólares (24.745 €) en juego, este es uno de los mayores torneos de Age of Empires II del año: los jugadores lucharán con uñas y dientes por la gloria y el dinero. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando las finales se pongan en marcha durante los dos próximos fines de semana, del 19 al 20 de junio y del 26 al 27 de 2021.

Si eres un fan de Age of Empires II, no puedes perderte esto, y si eres nuevo en el juego, estamos aquí para ayudarte. Con una bolsa de premios de 30.000 dólares (24.745 €) en juego, este es uno de los mayores torneos de Age of Empires II del año: los jugadores lucharán con uñas y dientes por la gloria y el dinero. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando las finales se pongan en marcha durante los dos próximos fines de semana, del 19 al 20 de junio y del 26 al 27 de 2021.

Las cosas han cambiado en Red Bull Wololo IV. En Empire Wars, los jugadores no tendrán ese lujo. Los jugadores comienzan con una pequeña economía de 27 aldeanos que ya están reuniendo suministros. También dispondrán de recursos extra y algunos constructores básicos para crear unidades. Los jugadores avanzan rápidamente a través de las primeras edades y no tardan a generar unidades para asaltar la base enemiga y causar daños económicos. A veces, los jugadores construyen algunos cuarteles adicionales y asaltan la base de su enemigo. Empire Wars es rápido, emocionante y crea un montón de nuevas formas de abordar el juego para los jugadores.

Las cosas han cambiado en Red Bull Wololo IV. En Empire Wars, los jugadores no tendrán ese lujo. Los jugadores comienzan con una pequeña economía de 27 aldeanos que ya están reuniendo suministros. También dispondrán de recursos extra y algunos constructores básicos para crear unidades. Los jugadores avanzan rápidamente a través de las primeras edades y no tardan a generar unidades para asaltar la base enemiga y causar daños económicos. A veces, los jugadores construyen algunos cuarteles adicionales y asaltan la base de su enemigo. Empire Wars es rápido, emocionante y crea un montón de nuevas formas de abordar el juego para los jugadores.

Las cosas han cambiado en Red Bull Wololo IV. En Empire Wars, los jugadores no tendrán ese lujo. Los jugadores comienzan con una pequeña economía de 27 aldeanos que ya están reuniendo suministros. También dispondrán de recursos extra y algunos constructores básicos para crear unidades. Los jugadores avanzan rápidamente a través de las primeras edades y no tardan a generar unidades para asaltar la base enemiga y causar daños económicos. A veces, los jugadores construyen algunos cuarteles adicionales y asaltan la base de su enemigo. Empire Wars es rápido, emocionante y crea un montón de nuevas formas de abordar el juego para los jugadores.

, un jugador serbio de 35 años, consiguió vencer todos los pronósticos en el Red Bull Wololo III a principios de este año. Se impuso a los "4 grandes" jugadores que han dominado la escena de Age of Empires II en los últimos años. DauT no solo venció a Gan 'Mr_Yo' Yangfan, sino que continuó su racha de victorias contra Hoang 'ACCM' Huyand y Kai 'Liereyy' Kallinger. La inesperada victoria de DauT en el torneo fue la mayor sorpresa de 2021, hasta ahora. Sin embargo, DauT aún no ha terminado. Volverá a jugar en el Red Bull Wololo IV, y no podemos esperar a ver qué nuevas estrategias pondrá sobre la mesa esta vez.

es uno de los nombres más importantes de Age of Empires II. Lleva más de 10 años en activo y ha ganado todos los torneos importantes de la escena. Sin embargo, todavía no ha añadido un trofeo Red Bull Wololo a sus vitrinas. En la primera edición, el año pasado, quedó subcampeón, perdiendo en la final contra Mr. ¿Podrá finalmente completar su palmarés en esta edición o volverá a caer ante uno de los otros concursantes?