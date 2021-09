Kristoffersson vence en Riga y regresa a la lucha por el título de World RX

Johan Kristoffersson no pierde el control en Riga

En busca de redención tras un resultado mediocre el sábado, Kristoffersson realizó una salida perfecta para superar a Grönholm y colocarse en primera posición. El piloto de Audi S1 no miró hacia atrás y consiguió la 25ª victoria de su carrera en el World RX y la cuarta en Letonia.

En busca de redención tras un resultado mediocre el sábado, Kristoffersson realizó una salida perfecta para superar a Grönholm y colocarse en primera posición. El piloto de Audi S1 no miró hacia atrás y consiguió la 25ª victoria de su carrera en el World RX y la cuarta en Letonia.

En busca de redención tras un resultado mediocre el sábado, Kristoffersson realizó una salida perfecta para superar a Grönholm y colocarse en primera posición. El piloto de Audi S1 no miró hacia atrás y consiguió la 25ª victoria de su carrera en el World RX y la cuarta en Letonia.