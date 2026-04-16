Conoce a Wout van Aert, el gigante y centro de atención del Tour de Francia

Wout van Aert se ha abierto camino hacia el maillot amarillo de líder del Tour de Francia de este año, y es el último galardón en la notable carrera de uno de los ciclistas más versátiles del pelotón.

El atleta belga es parte del equipo Jumbo-Visma repleto de comienzos en el Tour de este año con una carrera hasta la fecha llena de desafíos y éxitos.

Conoce todo acerca de él aquí mismo.

01 Proviene de un semillero de ciclismo.

Van Aert nació en 1994 en Herentals, que engendró a uno de los hijos más famosos del ciclismo belga en Rik van Looy, quien ganó los cinco clásicos de un día del deporte, dos títulos mundiales y la clasificación por puntos del Tour de Francia.

02 El ciclismo está en la sangre

Está relacionado con Jose van Aert, un primo holandés por parte de su padre que participó en el pelotón profesional de 1988 a 1994 e hizo apariciones en el Tour y el Giro de Italia. Van Aert senior nunca alcanzó las alturas embriagadoras del van Aert más joven. La pareja solo se puso en contacto una vez cuando van Aert ya era un ciclista entusiasta, y todavía asiste a sus carreras siempre que puede.

03 Antes de salir a las carreteras, se consagró como un rey del Ciclocross

Mucho antes de enfrentarse a las carreteras, van Aert se estaba haciendo un nombre en el ciclocross no solo a nivel nacional (ganó el primero de los cinco títulos belgas en 2016), sino también a nivel mundial. Es tres veces campeón del mundo con un hat-trick de títulos de 2016 a 2018 y es el actual campeón belga.

Wout van Aert tiene el maillot amarillo tras 4 etapas del Tour de Francia © Kramon Ahora está preparando para competir de Lille a Arenberg © Kramon

04 Un psicólogo lo ayudó a convertirse en un atleta mundial.

Van Aert subió de rango con Mathieu van der Poel, quien a menudo lo superó. Decidido a mejorar, van Aert buscó al entrenador mental Rudy Heylen. De su vinculación con él, dijo: “Me ayudó a cambiar las cosas”. Ganó su primer título nacional y luego la corona mundial a los pocos meses de trabajar con Heylen.

05 Su versatilidad sobre dos ruedas es su mayor fortaleza

Van Aert es un consumado ciclista de ciclocross, pero su adaptabilidad en la carretera es aún más impresionante. Es uno de los mejores contrarrelojistas del ciclismo profesional, puede igualar a los velocistas y no se queda atrás en lo que respecta a las clásicas, teniendo carreras tan prestigiosas como Milán-San Remo, Amstel Gold Race y Gent-Wevelgem. También es un gran escalador y fue utilizado como doméstico en el Tour de Francia 2021 para ayudar al líder de su equipo a subir en las laderas más bajas de las grandes etapas de montaña. También ganó en solitario en la icónica etapa de Mont Ventoux del Tour del año pasado después de lanzar un ataque a 11 km de la cima de la escalada. En total ahora tiene siete victorias de etapa en el Tour de Francia.

¡Aún en el liderato! © Michael Steele/Getty Images

06 Un desagradable accidente amenazó con descarrilar su carrera

Compitiendo en la contrarreloj individual de la etapa 10 del Tour de Francia de 2019, y vistiendo el maillot blanco como el líder joven en el campo, sufrió un accidente desagradable que casi puso fin a su carrera. En una entrevista meses después, admitió que se convirtió en una lesión que amenazó su carrera luego de un error durante una operación en la que los cirujanos no detectaron un tendón desgarrado. Sin embargo, desafió las expectativas médicas y volvió a la acción de ciclocross a finales de año.

07 Es un ciclista gigante

Un estudio de hace unos años descubrió que la altura media de un ciclista profesional era de 1,75 m. En general, tienden a ser más diminutos en la silla de montar. Pero Van Aert es uno de esos que rompe completamente ese molde. Mide 1,91 m.