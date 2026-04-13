Wout van Aert por fin conquista la Paris–Roubaix tras años persiguiéndola

Wout van Aert superó a Tadej Pogačar en un sprint mano a mano para ganar la Paris–Roubaix este domingo, logrando su primera victoria en la prueba tras un duelo final entre dos de los grandes nombres del pelotón.

El belga de 31 años adelantó a Pogačar en los últimos metros dentro del velódromo de Roubaix, rematando una carrera marcada por ataques constantes y problemas mecánicos en los tramos de pavé.

La carrera se redujo a un sprint en el que Van Aert superó a Pogačar © Rhode Van Elsen/Getty Images / Red Bull Content Pool

Wout van Aert dedica su victoria en la Paris–Roubaix a un excompañero

Fue un momento cargado de emoción para van Aert tras cruzar la meta, después de haberse quedado a las puertas en ediciones anteriores y de, por fin, transformar toda esa experiencia en una victoria.

“He tenido mala suerte en esta carrera, pero me ha dado experiencia”, dijo al recordar sus participaciones previas en la Paris-Roubaix. “Incluso hoy, cuando la suerte no estaba de mi lado, seguí creyendo. Al final, la recompensa ha llegado”.

Quotation Cuando la suerte no estaba de mi lado, seguí creyendo Wout van Aert

Wout van Aert celebra la mayor victoria de su carrera © Anne Christine Poujoulat /Getty Images / Red Bull Content Pool

Van Aert disputó por primera vez la Paris–Roubaix en 2018, una edición marcada por la muerte de su compañero Michael Goolaerts tras una caída durante la carrera.

“Desde entonces, mi objetivo ha sido venir aquí y señalar al cielo”, explicó. “Esta victoria es para Michael, pero sobre todo para su familia… y para el staff de mi antiguo equipo”.

La Paris–Roubaix 2026 se decide en un duelo final

La Paris–Roubaix, una de las clásicas de un día más emblemáticas del ciclismo, se caracteriza por sus largos tramos de adoquines, que suelen decidir el desenlace y poner en aprietos incluso a los corredores más fuertes.

Antes de la salida, la atención estaba centrada en el vigente campeón Mathieu van der Poel y en Pogačar, que buscaba sumar esta carrera a su lista de grandes victorias en clásicas. Van Aert, por su parte, llegaba tras varios intentos frustrados y aún perseguía su primer triunfo aquí.

Van Aert y Pogačar trabajaron bien como dúo manteniendo la presión © Dario Belingheri/Getty Images / Red Bull Content Pool

La carrera arrancó a un ritmo elevado, con el pelotón manteniéndose compacto hasta que los tramos adoquinados comenzaron a romper el grupo. A partir de ahí, los problemas mecánicos y los pinchazos jugaron un papel clave, afectando a varios favoritos, entre ellos Pogačar y van der Poel.

Van Aert y Pogačar acabaron destacándose juntos en el tramo final, intercambiando ataques, pero sin lograr soltarse mutuamente en los últimos sectores.

Entraron codo con codo en el velódromo de Roubaix, donde van Aert esperó su momento antes de lanzar el sprint y abrir hueco en los últimos 200 metros.

Por detrás, Jasper Stuyven se hizo con la tercera plaza, por delante de van der Poel.

Top 3 de la Paris–Roubaix 2026

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) – 5:15:52 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – mismo tiempo Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) – a 13 s