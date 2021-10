Todo lo que debes saber sobre la ronda española del FIA WRC

La victoria sobre el asfalto español supondrá 25 puntos pero eso puede que no sea suficiente. Si Ogier es conservador y no consigue puntos en el “Power Stage” y Evans acaba segundo y gana el test final, el galés sumará 23 puntos.

“Tengo ganas de competir en España. Las carreteras y los tramos son muy divertidos. Será fantástico poder correr de verdad. Esta temporada los rallies de tierra han sido duros, en ocho de 10 eventos me he dedicado a limpiar el camino porque he ido liderando el campeonato”, dijo Sébastien Ogier.

“Me alegra que sea así. Significa que, al ir líder, no tengo que ser el primero en la tierra y limpiar la trazada para los rivales que vienen detrás de mí. Como he dicho, esta es una carrera pura y dura”, explicó Ogier.

