Rovanperä se lleva su tercera victoria consecutiva en Portugal

"Te lo dije", dice. "Si veo una oportunidad, la aprovecho. Vi la oportunidad en Croacia, me sentí bien en la etapa y fui a por ella. Aquí ha pasado lo mismo, he vuelto a ver la oportunidad de hacer un resultado y la he aprovechado”.

"Es bonito, tengo buenas sensaciones ahora mismo. Todo está funcionando, pero el campeonato es largo y no va a ser así siempre. Como he dicho, cuando ves la oportunidad de ganar, tienes que aprovecharla".

Y esto es lo que da miedo. Cuando se le preguntó por su ataque del último día, el ganador dijo: "Estuve al límite, pero no lo superé. No hubo nada loco en ningún momento".

