El WRC de Suecia supone el fin de una era que pasará a la historia

se dirige al norte, a Umeå, para disputar el Rally de Suecia este fin de semana y, cuando llegue, no habrá ningún campeón del mundo francés llamado Sébastien.

"Será extraño", dijo el último compañero de equipo de Loeb, la estrella del M-Sport Ford World Rally Team, Craig Breen. "Pensar en una época anterior a la llegada de ambos Sébs... es algo difícil de recordar. Ambos se han convertido en un fijo del campeonato durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que he estado aquí. Sí, será un poco extraño".

"Será extraño", dijo el último compañero de equipo de Loeb, la estrella del M-Sport Ford World Rally Team, Craig Breen. "Pensar en una época anterior a la llegada de ambos Sébs... es algo difícil de recordar. Ambos se han convertido en un fijo del campeonato durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que he estado aquí. Sí, será un poco extraño".

"Será extraño", dijo el último compañero de equipo de Loeb, la estrella del M-Sport Ford World Rally Team, Craig Breen. "Pensar en una época anterior a la llegada de ambos Sébs... es algo difícil de recordar. Ambos se han convertido en un fijo del campeonato durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que he estado aquí. Sí, será un poco extraño".

Mantengamos las cosas en perspectiva: ambos volverán, y no es que Loeb no haya ido antes. Pero para Toyota, esta semana será diferente. Se han acostumbrado en el piloto francés, una confiar en esta auténtica máquina de amasar de puntos.

Mantengamos las cosas en perspectiva: ambos volverán, y no es que Loeb no haya ido antes. Pero para Toyota, esta semana será diferente. Se han acostumbrado en el piloto francés, una confiar en esta auténtica máquina de amasar de puntos.

Mantengamos las cosas en perspectiva: ambos volverán, y no es que Loeb no haya ido antes. Pero para Toyota, esta semana será diferente. Se han acostumbrado en el piloto francés, una confiar en esta auténtica máquina de amasar de puntos.

¿Qué es peor que no pasar por la línea de meta en primer lugar? Verse obligado a colgar el casco justo en el punto álgido de tu carrera profesional. Eso es lo que le ocurrió al finlandés Esapekka Lappi, ganador del Rally de Finlandia, cuando no pudo llegar a un acuerdo para la temporada pasada.

¿Qué es peor que no pasar por la línea de meta en primer lugar? Verse obligado a colgar el casco justo en el punto álgido de tu carrera profesional. Eso es lo que le ocurrió al finlandés Esapekka Lappi, ganador del Rally de Finlandia, cuando no pudo llegar a un acuerdo para la temporada pasada.

¿Qué es peor que no pasar por la línea de meta en primer lugar? Verse obligado a colgar el casco justo en el punto álgido de tu carrera profesional. Eso es lo que le ocurrió al finlandés Esapekka Lappi, ganador del Rally de Finlandia, cuando no pudo llegar a un acuerdo para la temporada pasada.