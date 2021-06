El regreso del Rally Safari fue brutal, pero no pudo con Sébastien Ogier

Hacía 19 años que la máxima categoría del deporte no pasaba por estos lares. Siendo joven, se podría perdonar a la jirafa por preguntarse qué había aterrizado en su rincón del planeta tierra. Bienvenido de nuevo a África, al Campeonato del Mundo de Rallies.

Habiendo estado a escasos centímetros de las cuatro patas desgarbadas de la girafa a casi 160 km/h, el belga no iba a olvidar el momento. "Dos de ellos se habían cruzado en la carretera", dijo. "Esperaba que la otra se quedara donde estaba. Lo hizo. Estaba muy tranquila".

Un Neuville desconsolado explicó: "Llegamos a una curva izquierda-derecha muy lenta y en la salida de repente sentí que algo se rompía en el coche. El amortiguador ha explotado. Es una gran decepción, no sólo para mí, sino para todo el equipo".

Antes de la prueba, el líder del Campeonato del Mundo de Rallies, Sébastien Ogier , había mostrado precaución. Una victoria aquí tendría que ser elaborada; un enfoque a toda máquina simplemente no funcionaría. Las carreteras que rodean el lago Naivasha están preparadas para golpear a cualquiera que no las tratara bien.

No arrancó con buen pie el piloto de Toyota. El francés tuvo que remontar desde la séptima posición después de romper una suspensión rota, un contratiempo que le costó a Ogier dos minutos el viernes por la mañana.

