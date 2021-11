Ya hemos hablado largo y tendido sobre la Playstation 5 , así que ahora le toca a la competencia. Mientras Nintendo y su Switch siguen bailando muy por delante, es en el lado de Microsoft donde Sony encuentra su rival más audaz en cuanto a última tecnología y servicios online. Y para Microsoft, el arma definitiva son tres palabras: Xbox Game Pass.

Le Game Pass © Xbox

El Game Pass va viento en popa

El servicio de suscripción, puesto en marcha en 2017, sigue viento en popa y se ha convertido en el corazón de la estrategia M de GAFAM en su sección de videojuegos. Tanto es así que las ventas de la nueva consola importan menos que el número de suscriptores del catálogo de juegos online. La razón es sencilla: se puede acceder a ella en varios soportes, incluido el que ya no ignoramos (¡por fin!), el PC. Se trata de un planteamiento radicalmente distinto al de Sony, que se apoya sobre todo en su consola y en sus licencias (falsamente) exclusivas (ya que todas están llegando a PC, una por una).

Así que Microsoft está utilizando sus mejores argumentos para hacerles ceder a la llamada del Pass. Y funciona. En su último informe fiscal, el gigante estadounidense anunció un aumento del 37% en el número de abonados, tras un incremento anterior aún mayor. Tanto es así que los usuarios de Game Pass superarán fácilmente los 20 millones a finales de 2021. Es bueno, pero no lo suficiente teniendo en cuenta las estimaciones internas, que preveían un aumento del 47% en lugar del 37. Así que no vamos a ser cínicos, pero esto es más bien una buena noticia para los jugadores, ya que podemos imaginar esfuerzos aún mayores para atraer al cliente, como añadir más juegos, DLC, etc.

¿A qué jugamos en Game Pass?

Dejemos de lado estas apasionantes cuestiones estratégicas y pasemos a lo que realmente importa: los juegos . Con más de 100 títulos incluidos en tu suscripción, hay mucho donde elegir. Te ayudaremos con una selección sin pretensiones. Prepara tu próxima lista de regalos…

Age of Empires 4 © Xbox Game Studios

1. Age of Empires 4

Parece que 24 años después del lanzamiento de la primera entrega, Age of Empires 4 ha llegado sin avisar para ofrecernos un RTS que no traiciona a sus mayores y proporciona un placer innegable a los amantes del género. Y el día de su lanzamiento directo en Game Pass. La campaña está sorprendentemente bien montada, es variada y atractiva, y ofrece una inmersión en la historia a través de siglos de batallas, todo ello aderezado con cinemáticas que mezclan el dibujo y la acción real. El multijugador es seductor y ya ha dado lugar a algunos momentos de culto, como que a Day[9] le roben un ejército de elefantes sin entender el motivo. Huele a Starcraft - Warcraft de la era multi-estrategia en tiempo real. La única crítica es que la IA en las partidas para un jugador no es tan buena, pero eso no es un problema. ¡Age of Empires sigue siendo genial!

Sea of Thieves © Xbox Game Studios Rare

01 2. Sea of Thieves

Desarrollado por Rare, el juego de piratas online de Microsoft ya no está en el candelero. Lanzado a principios de 2018, ha cruzado aguas turbulentas hasta seducir a una sólida comunidad de navegantes y exploradores. Hoy es uno de los juegos más jugados en Game Pass. Con su llamativo aspecto, Sea of Thieves no es tan fácil de aprender, pero ofrece muchas misiones, fábulas, secuencias de PVP y otra gran diversión en mar abierto o en islas más o menos hostiles. Puedes construirte una reputación, desbloquear cosméticos, personalizar tu nave y atacar a otras tripulaciones. El juego puede jugarse solo, pero es cuando se juega con otros cuando revela su verdadero potencial y su capacidad de ser muy divertido.

Unpacking © Humble Games

02 3. Unpacking

Este es un juego muy extraño. Visualmente, no parece gran cosa. En cuanto a la jugabilidad, es asombrosamente sencilla. ¿El principio? No es una locura. ¿Sus ambiciones? Poco que desear. Y, sin embargo, Unpacking tiene la gran capacidad de relajarte y atraparte sin que lo veas venir. ¿Pero en qué consiste? Mudarse a varios pisos y casas, vaciar las cajas, ordenar todo en las diferentes habitaciones del nuevo hogar de una familia que no conoces. Hazlo a gusto, sin prisas, dejando pasar los minutos. La mudanza nunca ha sido tan fácil. Tu espalda te lo agradecerá. Pero no olvides ordenar tu casa al final de una sesión de juego.

Hades © Supergiant Games

03 4. Hades

En los últimos años, no han faltado juegos roguelike de calidad, pero Hades ha destacado por encima de los demás, abofeteando a los jugadores, hasta el punto de ser nombrado y a menudo coronado en las distintas ceremonias de premios a los juegos del año 2020. Hades no es sencillo, pero tiene todos los argumentos necesarios para que quieras jugarlo una y otra vez: historia interesante, humor chirriante, jugabilidad inteligente, armas y personalización, personajes para morirse, música hechizante. Hades es un material muy pesado.

Psychonauts 2 © Xbox Game Studios

04 5. Psychonauts 2

La secuela de Psychonauts ha tenido tiempo de germinar, ya que se estrenó 16 años después de la primera parte, tras un largo y complicado desarrollo en 2021. El objetivo no era sencillo: hacerlo tan bien, o incluso mejor, que el juego original aclamado por su inteligencia. ¿Cuál es el veredicto? Misión cumplida. La secuela moderniza el concepto, es ingeniosa, ordenada, a lo largo de una aventura ligera con aspecto infantil, muy divertida, a veces conmovedora y muy accesible. En lo más alto de la gama de Game Pass.

Back 4 Blood © Warner Bros

05 6. Back 4 Blood

¿El título te recuerda a Left 4 Dead? Es normal, ya que se trata del nuevo juego de Turtle Rock Studios, creadores de los dos exitosos juegos cooperativos, así como de Evolve. Como no se cambia la receta que ha funcionado tan bien (excepto con Evolve), Back 4 Blood ofrece lo mismo... y mucho más. La gran novedad es la incorporación de un sistema que modifica radicalmente el juego de los 4 jugadores que se sumergen en el caos zombi. No es muy fácil de aprender, pero que merece la pena y que tendrás que dominar para avanzar a los niveles de dificultad superiores. Pero ojo, este nuevo avance no le quita nada de nerviosismo al juego, que es realmente dinámico y brutal, con un bestiario que quiere hacerte daño, personajes geniales, muchas armas y objetivos variados en mapas exitosos. Juega con amigos o desconocidos para relajarte rodeado de sangre. Como Dexter, pero sin el lado psicópata.

Flight Simulator, sobre la antigua sala de los Warriors ... Oakland © Microsoft

7. Microsoft Flight Simulator

Si tienes mucho espacio en tu disco duro (mucho), sería una pena no dedicar parte de tu precioso tiempo al simulador de vuelo de Microsoft, porque es bastante emocionante. Aunque no tengas conocimientos básicos de vuelo, en pocos minutos puedes sobrevolar Nueva York o Los Ángeles, o mejor aún, sobrevolando tu localidad, buscando los pueblos cercanos, dirigiéndote a tus distintos destinos de vacaciones. No hay que preocuparse por los detalles altamente técnicos del vuelo. Por otro lado, si eres un incondicional y quieres empezar dándolo todo, también es muy posible, siempre que tengas las agallas de aguantar. No obstante, el juego será criticado por sus innumerables descargas de mapas y compras de aviones, aeropuertos, etc. Pero para volar al séptimo cielo, no hace falta sacar la tarjeta de crédito. Eso es lo principal.

Minecraft © Mojang

8. Minecraft

Desde que Mojang fue comprada por Microsoft, no es sorprendente encontrar Minecraft en el Game Pass. Sin embargo, no llegó allí hasta principios de noviembre, a pesar de que el juego salió a la venta en todas partes con anterioridad. ¿Por qué incluirlo en nuestra lista? Minecraft no es nada nuevo, muchos lo han exprimido hasta la última gota y el juego ha sido un gran éxito mundial que no hace falta presentar. Pero todo esto no es una casualidad: este juego es una maravilla, un mundo cúbico increíblemente rico, ideal para el desarrollo cognitivo de los niños, perfecto para los adultos que han crecido con los LEGO, una caja de Pandora que hay que abrir con cuidado para no dejar en ella incontables horas de juego. Minecraft, es tan feo como bueno.

Maneater © Deep Silver

9. Maneater

No nos vayamos por las ramas: Maneater no es el mejor juego del catálogo disponible, ni mucho menos, y mucho menos el más refinado. Quizás eso es lo que lo hace tan encantador. Este juego de tiburones, lanzado en 2020, es todo diversión y se siente bien: controlas a uno de estos grandes escualos carnívoros y no te cansas de hacerlo. El objetivo es comer una y otra vez, mientras completas muchas misiones que harán que tu máquina de guerra submarina evolucione a un nivel aún más salvaje. El placer culpable en las turbulentas aguas de Game Pass.

Forza Horizon 5 © Xbox Game Studios

10. Forza Horizon 5

La alta calidad del episodio 3 y el deseo de Microsoft de convertirlo en un éxito han impulsado a la saga Forza Horizon al rango de peso pesado en Xbox. El quinto episodio, que llegó el 5 de noviembre en acceso anticipado (el 9 de noviembre para los demás), es probable que cause una impresión mucho mayor. Todo ello con muy poca innovación. Solo mejora un concepto que ya es de primera categoría. El festival Horizonte prepara sus maletas y su equipo de sonido en México y solo tiene un objetivo: hacer que quieras conducir una y otra vez. Más de 500 coches, un mapa enorme con múltiples paisajes, un contenido colosal y variado (que la comunidad puede enriquecer), una música con garra, una sensación de velocidad casi orgásmica, unos gráficos que te dejarán con la boca abierta... Sí, Forza Horizon 5 es muy fuerte. Las pruebas lo han convertido en un éxito y es fácil ver por qué cuando se sale a las carreteras de México. Qué ganas. Al ser un juego 100% de Microsoft, salió el primer día en Game Pass y no os vamos a mentir, se ha convertido en el argumento número uno para atraer a futuros suscriptores.

¿Y Halo?

Diez juegos no son muchos si se mira todo el catálogo (aunque, sinceramente, hay muchos juegos para tirar). Entre los títulos no mencionados que valen su peso en cacahuetes, están también el excelente Subnautica y su expansión Below Zero, el notable juego de cartas Slay The Spire, el terrorífico thriller narrativo The Medium, el RPG japonés Yakuza Like a Dragon, el aclamado roguelike Dead Cells, el sorprendente Carrion y su feroz apetito, el UFO NieR Automata, Mass Effect, Wastelands... Y todos los juegos de Halo. En definitiva, al igual que con Playstation Now, hay mucho que hacer si te apetece la fórmula de suscripción "a lo Netflix" en detrimento del juego individual de toda la vida. Aunque, admitámoslo, ambas cosas no son mutuamente excluyentes.