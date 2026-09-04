Cómo Diomandé convirtió un sueño de infancia en realidad en el Real Madrid

Yan Diomandé empieza un nuevo capítulo en el Real Madrid tras un rápido ascenso en el fútbol europeo. En poco más de un año, este chico de 19 años ha pasado de dar el salto en España a destacar en la Bundesliga, jugar su primer Mundial y fichar por uno de los clubes más grandes del mundo.

Nos hemos sentado con él para repasar el camino que le ha traído a Madrid, desde que jugaba al fútbol de niño en Abiyán, Costa de Marfil, hasta su adaptación a las exigencias de competir al más alto nivel.

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«El fútbol lo era todo», dice al hablar de su infancia en Costa de Marfil. «Jugábamos en cualquier superficie que encontráramos, sin botas de verdad, sin campo en condiciones, sólo por puro amor al fútbol».

01 Cuando el sueño empezó a parecer real

Convertirse en futbolista profesional siempre había sido el objetivo de Diomandé, pero fue tras mudarse a Estados Unidos a los 15 años cuando la posibilidad empezó a parecer real.

Llegó a Florida para incorporarse a la DME Academy sin hablar inglés y tuvo que adaptarse a un entorno completamente nuevo, lejos de casa.

«Fue difícil. Al principio no podía comunicarme con nadie, y todo era diferente. Pero el fútbol era mi idioma y mis compañeros de la DME me ayudaron a encontrar mi sitio tanto dentro como fuera del campo».

Yan Diomandé se mudó a Florida para dar un impulso a su carrera © Martin Seilbert / Red Bull Content Pool

También fue en Florida donde los ojeadores europeos empezaron a fijarse en él. «Ahí fue cuando el sueño dejó de ser solo un sueño y empecé a pensar que podría llegar a ser profesional si seguía trabajando duro».

Esa oportunidad acabó llevándole a Europa, primero al Leganés en España y luego al RB Leipzig, donde su carrera despegó rápidamente.

02 Demostrando su valía en el Leipzig

Diomandé solo necesitó una temporada en Leipzig para consolidarse como uno de los jóvenes más destacados de la liga, y sus actuaciones le valieron el premio al Novato de la Temporada de la Bundesliga.

Para el joven extremo, ese reconocimiento significó mucho más que un simple premio individual. «Me pareció la prueba de que todos los sacrificios que mi familia y yo habíamos hecho merecían la pena», reflexiona.

Quotation Me pareció una prueba de que todos los sacrificios que mi familia y yo hicimos merecieron la pena. Yan Diomandé

El Leipzig también le preparó para las exigencias de competir de forma constante al más alto nivel.

«El Leipzig me enseñó a competir al máximo nivel semana tras semana, y el cuerpo técnico me empujó a mejorar hasta el más mínimo detalle de mi juego. Esa única temporada me dio la confianza y la mentalidad que voy a necesitar en el Real Madrid».

03 Del Mundial al Real Madrid

Antes de fichar por el Madrid, Diomandé alcanzó otro hito importante al representar a Costa de Marfil en su primer Mundial.

«Representar a Costa de Marfil en el Mundial ante todo el mundo me enseñó que los escenarios más importantes exigen la mayor serenidad. Tienes que confiar en tu preparación», afirma. «Fuera del campo, compartir esa experiencia con mi país y mi familia es algo que llevaré conmigo para siempre».

Yan Diomandé llevó su gran racha al Mundial © Imago / RB Leipzig

El Real Madrid supuso un paso más. Diomandé describe su llegada al club como «la realización de un sueño de infancia» y «todo por lo que he trabajado», mientras que entrenar junto a Vinícius Jr. y Kylian Mbappé le ha enseñado lo que hace falta para rendir a ese nivel cada día.

«Es increíble. En cada sesión, el nivel es tan alto que no te queda más remedio que elevar el tuyo propio. Aprendes algo solo con ver cómo se mueven, piensan y se preparan cada día».

Ahora, está centrado en dejar su propia huella: «Estoy deseando escribir mi capítulo en este club y contribuir a su éxito».

04

Lejos del fútbol, Diomandé prefiere llevar una vida sencilla.

«Soy bastante tranquilo. Me encanta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, escuchar música y llamar a casa, a Abiyán».

Esas llamadas también te mantienen conectado con el lugar donde empezó tu historia futbolística. «Mantener esa conexión con mis raíces me ayuda a tener los pies en la tierra».