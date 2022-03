y Lewis Hamilton, tiene recursos. En la noche bahreiní, el debutante no le tembló el pulso para vencer a varios veteranos sin mostrar el menor signo de debilidad. Finalmente se hizo con el noveno puesto, tras una batalla final con Lance Stroll en el último bucle. Al conseguir dos puntos en su primer Gran Premio, Yuki Tsunoda escribió su nombre en los libros de historia: se convirtió en el primer japonés en conseguir tal actuación. Aunque admite que sintió una fuerte emoción al adelantar a Fernando Alonso, al que siempre ha admirado, Yuki Tsunoda ve más allá. "Espero no tener que luchar contra él la próxima vez. Quiero empezar por delante",

En el clan Red Bull, no hubo sorpresa. Este resultado no hace más que confirmar un extraordinario potencial, detectado en 2018 por Helmut Marko. Ese año, Yuki Tsunoda solo tenía 18 años, pero compitió en el prestigioso campeonato japonés de F4 bajo la supervisión de Honda, que lo integró en su programa "Formula Dream Project". Fue Masashi Yamamoto, el "hombre de la F1" del fabricante japonés, quien alertó a Marko de la presencia de un diamante en bruto en su centro de formación. Invitado a probar un F3 en Hungaroring, Tsunoda, que nunca había pisado Europa, quedó impresionado. "Fue inmediatamente competitivo, especialmente en las curvas rápidas. Fue mejor que todos los demás pilotos presentes", dice el austriaco. No conocía los circuitos europeos, así que le inscribimos en el campeonato de Fórmula 3 y en el de Euroformula Open [en el mismo año] para que pudiera hacer el mayor número de kilómetros posible.