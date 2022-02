Si Zeri tuviera un himno oficial, probablemente sería "Started from the bottom now we’re here". La jovencita no es canadiense como Drake, no, pero sí comparte algunas similitudes con la máquina de hacer hits. Como se indica en su perfil oficial, Zeri procede de Zaun, y más concretamente de las zonas desfavorecidas de la región. ¿Qué la impulsa a luchar? El amor por su familia. Pero, aunque se muestra compasiva con todo aquel que la rodea, es una fanática de las armas grandes, ya que nunca sale sin su rifle eléctrico "especialmente diseñado".