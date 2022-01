G2

+Aleksi " Aleksib " Virolainen

+Ilya " m0nesy " Osipov

Nikola " NiKo " Kovač

Nemanja " huNter- " Kovač

Audric " Jackz " Jug

+Rémy " XTQZZZ " Quoniam (valmentaja)

G2 kutsuu Aleksib:tä viimeiseksi palasekseen hankittuaan jo aiemmin 16-vuotiaan snaipperin m0nesyn. Palapelin metafora on helppo ostaa. G2 oli ennen näitä siirtojaan loistava joukkue, jota kantoi supertähti NiKo. Vanha totuus on kuitenkin se, että maailman huipputiimit tarvitsevat supertähden lisäksi hyvän pelinjohtajan ja sitä Aleksib on.

Tuomio : 10/10 G2:n kaikki kolme siirtoa ovat fantastisia. Joukkue parantaa käytännössä kaikilla osa-alueilla: valmennuksessa, awp-pelaajassa ja tietenkin pelinjohtajassa. "All in" -liike käy järkeen paperilla erinomaisesti ja on pakko uskoa, että siirrot tulevat pitämään G2:n yhtenä suurimmista mestarisuosikeista koko vuoden ajan.

Vitality

Dan " apex " Madesclaire

Mathieu " ZywOo " Herbaut

Kévin " misutaa " Rabier

+Peter " dupreeh " Rasmussen

+Emil " Magisk " Reif

+Danny " zonic " Sørensen (valmentaja)

Mathieu "ZywOo" Herbaut © hltv.org

Astralis-kolmikon siirtyminen Vitalityyn oli yksi skenen huonoiten pidetyistä salaisuuksista. Vitality antaa isolla kirjoitetun lausunnon tällä peliliikkeellä: "Paras olla valmiina, koska ZywOo saa mestareita vierelleen".

Tuomio : 9/10 Vitality parantaa kokoonpanoaan entisestään eli siirrot ovat onnistuneita. Maailman toiseksi paras pelaaja saa nyt apua dupreeh ja Magisk -kaksikolta, joka on ollut osa kaikkien aikojen menestyneintä CS-tiimiä. Valmentaja zonicia pidetään yleisesti maailman parhaana valmentajana kaiken sen jälkeen, mitä Astralis voitti.

Ainut kysymysmerkki on kielen vaihtuminen englanniksi molemmilla osapuolilla, ranskalaisilla ja tanskalaisilla. Siirto on myös siitä harvinainen, että tämä muodostaa Vitalityyn kansallisesti kaksi selkeää joukkoa: kolme tanskalaista ja kolme ranskalaista. On kaikkien tehtävä pitää huolta, että kahden tiimin sijasta Vitality pitää yhtä.

FaZe

Håvard " rain " Nygaard

Helvijs " broky " Saukants

Russel " Twistzz " Van Dulken

Finn " karrigan " Andersen

+Robin " ropz " Kool

Robert " RobbaN Dahlström (valmentaja)

FaZe muuttaa vain yhden pelaajan. Olofmeisterin tilalle sujahtaa 22-vuotias virolainen, ropz. Hän on ollut neljänä vuotena putkeen yksi maailman 20:stä parhaasta pelaajasta. Mouzissa kuitenkin ropz joutui kantamaan tiimiä harteillaan, eikä tiimin menestys ollut kummoista. Nyt ropzilla on ympärillään lajin legendoja, joilla on vain yksi tavoite.

Tuomio : 9/10 Jälleen kerran loistosiirto. FaZe sinnitteli olofmeisterin kanssa yli viisi vuotta, joista viimeiset kaksi olivat ruotsalaislegendalta erittäin vaisuja, ja osasyynä siihen, ettei FaZe ole voittanut turnauksia sitten BLAST Pro Series Copenhagenin 2019 (2.11.2019).

Yhteys karriganiin on myös ilmiselvä. FaZen pelinjohtaja on lukuisissa haastatteluissa kehunut ropzia parhaaksi mahdolliseksi tiimikaveriksi. Tämän jälkeen karriganilla ei ole enää tekosyitä. Joukkue on kasassa ja on pakko alkaa voittamaan.

HAVU

Olli " sLowi " Pitkänen

Sami " xseveN " Laasanen

Jani " Aerial " Jussila

+Otto " ottoNd " Sihvo

+Joona " Sm1llee " Holmström

Taneli " diSTURBED " Veikkola (valmentaja)

Myös suomalainen organisaatio HAVU nosti osakkeittaan näillä siirroilla.

Tuomio : 8/10 Ottaen huomioon sen, että HAVU:lla tähtäimessä on toistaiseksi suomalaiset pelaajat, ei olisi tiimi voinut paremmin valita. ottoNdilla on kaikki saumat olla Suomen paras snaipperi ja sm1llee tuo tiimiin nuoruuden energiaa ja lisätulivoimaa.

ENCE

ENCE © ENCE esports

Marco " Snappi " Pfeiffer

Lotan " Spinx " Giladi

Paweł " dycha " Dycha

Aleksander " hades " Miskiewicz

+Pavle " maden " Bošković

Eetu " sAw " Saha (valmentaja)

Joonas " doto " Forss ei jatka enää ENCEssä, vaan montenegrolainen maden ottaa suomalaisen paikan.

Tuomio : 8/10 Päätös ei varmastikaan ollut helppo kotimaiselle organisaatiolle, mutta tällä peliliikkeellä ENCE osoittaa jälleen olevansa kylmäpäinen pelaajamuutoksissaan. zehNin kanssa FPX:ssä pelannut maden tuo ENCEen entistä enemmän aggressiivisuutta hyökkäyspuolilla. ENCE oli jo ennen madenia todella pelottava joukkue. Nyt tulivoimaa on entistä enemmän ja ENCE voi hyvinkin nousta TOP-10:een.

Liquid

Jonathan " EliGE " Jablonowski

Keith " NAF " Markovic

+Joshua " oSee " Ohm

+Richard " shox " Papillon

+Nicholas " nitr0 " Cannella

Eric " adreN " Hoag (valmentaja)

Pohjois-amerikkalainen Liquid laittoi lähes koko pakettinsa uusiksi. Vain NAF ja EliGE jäivät pelaajista, kun sisään marssii ranskalainen legenda, shox, VALORANTista palaava nitr0 ja lupaava AWP-pelaaja oSee.

Tuomio : 6/10 Sekavaa on. Kasassa on vino nippu taitavia ja jopa erittäin menestyneitä pelaajia. Mutta miten nitr0 pärjää pelattuaan eri peliä puolentoista vuoden ajan? Miten shox sopii amerikkalaiseen rosteriin? Menestyykö alemmilla tasoilla loistanut oSee myös maailman kärkinimiä vastaan?

oSeesta on helppo uskoa, että hän tulee olemaan mainio. Tiimin rakenne on kuitenkin todella outo ja valmentajlta adreNilta ja joukkueen henkiseltä johtajalta EliGEltä kysytään paljon. Heidän täytyy pitää nippu kasassa ja olla puhaltamassa yhteen hiileen, sillä muuten rakoja syntyy nopeasti.

Evil Geniuses

Vincent " Brehze " Cayonte

Tsvetelin " CeRq " Dimitrov

+Jacky " Stewie2K "Yip

+Timothy " autimatic " Ta

+William " RUSH " Wierzba

+Damien " maLeK " Marcel (valmentaja)

EG sukelsi pahasti viime vuonna. Nyt kasassa on aivan eri kokoonpano.

Tuomio : 6/10 Paljon samaa voisi sanoa kuin Liquidistä. "Kontenttia" on vuorenvarmasti tiedossa, mutta pelissä menestyminen on hataralla pohjalla. Autimatic palaa VALORANTista CS:ään ja Brehzellä ja CeRqillä on ollut kuivaa kautta. G2:sta valmentanut maLeK antaa toivoa paremmasta, sillä hän elää peliä ja on hyvä johtamaan joukkueita.

FURIA

Yuri "yuurih" Boian & Kaike "KSCERATO" Cerato, Team Furia © Victor Engström / Red Bull Content Pool

Yuri " yuurih " Boian

Andrei " arT " Piovezan

Kaike " KSCERATO " Cerato

André " drop " Abreu

+Rafael " saffee " Costa

Nicholas " guerri " Nogueira (valmentaja)

Hyvänen aika! Mikä sieltä tulee? Myöhäinen haastaja, joka sekoittaa soppaa ja saattaa haastaa jopa finaaleissa asti!

Tuomio : 9/10 Brasilia on innoissaan, sillä tätä siirtoa on odotettu. Saffeen pitäisi olla se seuraava iso juttu. 27-vuotias AWP-pelaaja on dominoinut alemmalla tasolla ja FURIA on tarvinnut snaipperia pitkään. Täten joukkue on aivan törkeän tulivoimainen. yuurih ja KSCERATO olivat Top-20 pelaajia 2021, arT aiheuttaa pahennusta vastustajissaan aggressiivisella pelillään ja nyt kun pakettiin lisätään saffee. FURIA on kova haastaja. Ei kannata yllättyä, kun FURIA nousee Top-5 tiimien joukkoon.

Kaikkien aikojen kilpailullisin kausi?

Kuten arvosanat kertovat, lähes kaikki siirrot ovat onnistuneita ja edessä on äärimmäisen jännittävä kausi. Na'Vi ja Gambit saavat liudan uusia ja entistä vaarallisempia haastajia. Pysyykö s1mplen Na'Vi maailman parhaana vai ajaako jokin uusista kokoonpanoista ohi? Aika kertoo ja tätä ei kannata missata.