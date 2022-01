Raporttien mukaan se on varmaa -- Aleksib G2:een!

mukaan Aleksib:n siirto G2:een on varmaa.

G2 lähtee vuoteen 2022 isoin panostuksin. He lisäävät kokoonpanoonsa mahdollisesti lupaavimman tähdenalun, 16-vuotiaan venäläisen Ilya “ m0nesy ” Osipovin ja tietenkin Aleksib:n johtamaan tätä todellista tähtirykelmää.

