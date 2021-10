Suomen menestyinen CS-pelaaja, allu, voisi tehdä paluun

Jalli ilmaisi halunsa palata Counter-Striken pariin Twitterissä 14.7.2021. "Aikalisän ottaminen aiemmin tänä vuonna on tehnyt todella hyvää, mutta nyt on aika palata töihin. Jos kokeneelle ja motivoituneelle pelaajalle on tarvetta, ottakaa yhteyttä" allu kertoo.

