Vuoden alussa Valve julkisti, että uusi ammattilaiskiertueen kausi kokee taas joitakin muutoksia: tällä kertaa minorit jäävät pelaamatta ja tilalla on alueellinen liiga. Kausi jaetaan kolmeen alikauteen ja se koostuu kuudesta alueellisesta liigasta, joissa on ylempi ja alempi divisioona. Divisioonat sisältävät kahdeksan joukkuetta. Alueellisella liigasysteemillä pyritään ottamaan käyttöön vakaampi ja syvempi skene, jossa jokaisella alueella kilpailee 18 joukkuetta – ennaltanäkemätön lukema tiimejä alueittain.

Puolustava mestari ja ainoana joukkueena The Internationalin kahdesti voittanut OG pyrkii aloittamaan kautensa vahvasti puolustaakseen Aegistaan. OG:n edellisestä Valve tapahtumasta tuntuu olevan pitkä aika, mutta heillä on useita syitä lähteä luottavaisin mielin uuteen kauteen.

Uusi vuosi, uusi kokoonpano

pääsi aina finaaliin asti The International 6:ssa, missä he hävisivät

liittyivät joukkueeseen viime tammikuussa. MidOne on menestynyt hyvin Team Secretissä, missä hän saavutti neljännen sijan The International 9:ssä, joka on heidän paras suorituksensa. Saksalla on myös ollut hyviä tuloksia: 2016 hänen joukkueensa

OG:n piilotettu parannettu – uusi päivitys