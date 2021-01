s1mple, allu, kennys - snaipperi-pelaajien tyylit vertailussa

Lähdetään vertailemaan AWP-pelaajien tyylejä pelaajakohtaisesti. Moni on varmasti kuitenkin nähnyt nämä tähdet palvelimella ja varmasti alustavia käsityksiä heidän tyyleistään on jo muodostunut.

On sanomattakin selvää, että tyylit valuvat toisiinsa ja kaikilla on kykyä lainata muiden tyyleistä, mutta selkeitä piirteitä voidaan havaita helposti.

Tasainen ja konemainen varmuus - device

On kerrassaan niin sopivaa, että Nicolai Reedtz valitsi pelaajanimekseen koneen eli devicen . Hän ei yleensä vedä pidempää kortta hätäisillä hutaisuilla, vaan sillä että on yksinkertaisesti valinnut paremman kulman pidettäväksi.

