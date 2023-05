Blast Major Paris 2023 - kaikki mitä sinun tulee tietää

Pähkinänkuoressa

Mitä: BLAST.tv Paris Major

Missä: Accor Areena, Pariisi, Ranska

Milloin: 8.5. − 21.5.2023

Palkintopotti: 1 250 000$

Joukkueet: 24

8.5.-11.5. pelataan Challengers osuus, jossa mukana on 16 joukkuetta.

13.5.-16.5. pelataan Legends- osuus, johon paikan on jo varmistanut kahdeksan tiimiä. Kahdeksan tiimiä karsii Challengers-vaiheesta Legendsiin.

18.5.-21.5. pelataan Champions vaihe eli playoffit. Nämä ottelut ovat areenapelejä.

24 Pariisin Majorin joukkuetta © Liquipedia

01 Kaikkien aikojen CS:GO Major?

Dan "apEX" Madesclaire © PGL

Pariisissa järjestettävä turnaus on ensimmäinen CS:GO Major -turnaus Ranskassa. Ranska on ollut merkittävä osa CS:GO:n historiaa, sillä viinin luvatusta maasta on tullut iso määrä loistavia pelaajia ja tiimejä. Tunnetuimpia pelaajia ovat Kennys , NBK ja apEX . Viimeisimpänä mainittu Dan "apEX" Madesclaire edustaa kotiyleisön suosikkia Vitalitya, jolla on kelpo mahdollisuus nostaa pokaalia Accor-Areenalla.

Seuraava Major pelataan CS2-pelimoottorilla vasta maaliskuussa 2024, joten tämä Major on vuoden ainut eli automaattisesti vuoden suurin turnaus. Ranskassa on mahdollisuus jättää jälkeensä perintö, joka muistetaan pitkään.

02 Kuka tarvitsee voittoa eniten?

Nikola "NiKo Kovač © PGL

Nikola "NiKo" Kovač, 26

Hän on voittanut urallaan paljon, muttei vielä Majoria. NiKo on ollut maailman TOP-20 parhaimpien pelaajien joukossa seitsemän kertaa, joista viisi hän on sijoittunut TOP-5 sisään. Tukholman Majoreilla 2021 lopulla NiKo pääsi toista kertaa käsinkosketeltavan lähelle sitä suurinta, mutta G2 taipui lopulta NaVi:lle. Pariisissa bosnialaisella on uusi mahdollisuus ja G2 onkin yksi turnauksen ennakkosuosikeista.

Mathieu "ZywOo" Herbaut © PGL

Mathieu "ZywOo" Herbaut, 22

Ranskan huippulahjakkuus, "The Game" eli peli itse, ei ole vielä voittanut Majoria. Toki, 22-vuotiaalla supertähdellä ei ole siihen kiirettä, mutta silloin, kun joukkueessa on TOP-3 pelaaja, on parasta takoa. Jos ZywOo voittaa Vitalityn kanssa Pariisin Majorit, nousee hän Ranskassa joksikin suuremmaksi kuin vain CS-pelaaja. Hänestä tulisi koko kansan ylpeyden aihe.

Jonathan "EliGE" Jablonowski, 25

Liquid nappasi Intel Grand Slamin voiton 2019, joka on Major-voiton ohella suurin asia, jonka CS:ssä voi voittaa, mutta robottimaisen loistelias pelaaja, EliGE, ei ole vielä Majoriaan voittanut. Pariisissa Liquid ei ole ennakkosuosikkien joukossa, mutta heidät voi lukea mustaksi hevoseksi. Jos kaikki menee, nappiin voivat amerikkalaiset jopa mennä päätyyn asti.

03 ENCEn ja NIP:n mahdollisuuset?

Major-turnaus sijoitukset ENCE NIP BLAST.tv Paris ? ? IEM Rio 9.-11. 15.-16. PGL Antwerp 3.-4. 5.-8. PGL Stockholm 15.-16. 5.-8.

ENCEn hyvät pudotuspelisaumat

ENCEn tie Majoreille oli työn ja taakan takana, kun joukkue päätyi 0-2 tulokseen RMR:ssä. Heidän piti voittaa kolme peliä putkeen päästäkseen taistelemaan Pariisiin ja lopulta onnistui tehtävässään kaataen vaarallisen Cloud9:n 2-0.

ENCE on monien papereissa musta hevonen Pariisin Majoreilla eli ei ihan suosikkien joukossa, mutta heti kintereillä. Joukkueen palaset ovat paremmin kohdillaan kuin edellisillä Majoreilla Riossa. Nertz on tuonut tiimin peliin uuden aggressiivisen mausteen ja israelilaisvahvistuksen johdosta ENCE pystyy haastamaan kenet vain.

Nertzin 2023 LAN-lukemat ovat päätä huimaavia. Hän on ollut jokaisella alla mainitulla sektorilla ENCEn paras pelaaja. Jos Nertz pelaa tällä tavalla ja mikäli Eetu " sAw " Saha valmistelee tiiminsä hyvin, on pudotuspelipaikka Pariisissa jopa todennäköinen.

HLTV rating K/D Impact rating ADR 1.22 1.24 1.31 83.4

04 NIP tarvitsee taikatemmpuja Pariisissa

Aleksib:n johtaman Ninjas in Pyjamasin alkuvuosi oli haastava. Pelaajaa vaihtui toisen perään kovaa tahtia. Ensimmäiset turnaukset kuten ESL Pro League 17 ja Katowice 2023 menivät aivan penkin alle. RMR:ssä peli alkoi kuitenkin löytää raiteensa.

Näyttää siltä, että tiimi on samalla sivulla ja kaikki ymmärtävät roolinsa paremmin kuin aiemmin. Aleksib:n tiimeissä on kuitenkin tärkeää, että tiimi uskoo suomalaispelaajan suunnitelmaan ja peli on alkanut näyttää juuri siltä. Kommunikaatio vaikuttaisi luistavan tehokkaammin ja nämä asiat poikivat parempia tuloksia.

Aikoinaan CS-historijoistija, Duncan "Thorin" Shields, teki tunnetuksi termin "NIP Magic". Pariississa tuota taikaa tarvitaan taas.

NIP ei silti useimpien papereissa olisi pudotuspeleihin kykenevä tiimi nykytasollaan. On vaikeaa olla eri mieltä. Vaikka peli kulkee paremmin kuin alkuvuodesta, ei se silti näytä aivan TOP-10 tiimin tasolta kuin muutaman kartan välein.

Vähintään kolmen pelaajan täytyy samaan aikaan löytää loistava taso, "Bobin" pitää tehdä oikeat päätökset pelissä ja hiukan onneakin NIP tarvitsee pudotuspelipaikkaan. Aikoinaan CS-historijoistija, Duncan " Thorin " Shields, teki tunnetuksi termin "NIP Magic". Pariisissa tuota taikaa tarvitaan taas.

05 Kohti Pariisia

BLAST.tv Major © BLAST

Major-fiiliksiä voi seurata tällä sivulla, sillä pudotuspelien aikaan minä, Robu ja TurunPug käymme läpi päivän otteluita ja kiinnostavimpia Major-tarinoita.

Livenä Major-huumaa pääsee seuraamaan 18.-21.5. TurunPugin Twitch kanavalla ja videomuodossa taas analyysien ja haastatteluiden muodossa Robun Youtube kanavalla .

Suomeksi selostettuna Majorit näkee Yle e-urheilun- ja Pelaajatcomin kanavilla.