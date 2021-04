issä. In game event on Fortnitestä tuttu "tapahtuma" pelin sisällä, jossa pelaajat saavat itse elää mukana kun pelin tarina kokee esimerkiksi tärkeän kännekohdan tai saa uuden kartan. Kaikki tiesivät, että Warzone tapahtuman yhteydessä julkistetaan uusi kartta aikaisempien vinkkien ja tiisereiden perusteella, jotka Call Of Duty oli julkistanut. Pelaajia ja faneja jännitti, sillä koronavuoden pelastanut Warzone kartta rupesi tuntumaan jo monille toiselta kodilta, ja nyt siihen oli tulossa muutos.

Viime viikolla Warzonen Verdansk kartalla vallitsi kriisi kun zombit ottivat vallan Call Of Dutyn ensimmäisessä In-Game Event: issä. In game event on Fortnitestä tuttu "tapahtuma" pelin sisällä, jossa pelaajat saavat itse elää mukana kun pelin tarina kokee esimerkiksi tärkeän kännekohdan tai saa uuden kartan. Kaikki tiesivät, että Warzone tapahtuman yhteydessä julkistetaan uusi kartta aikaisempien vinkkien ja tiisereiden perusteella, jotka Call Of Duty oli julkistanut. Pelaajia ja faneja jännitti, sillä koronavuoden pelastanut Warzone kartta rupesi tuntumaan jo monille toiselta kodilta, ja nyt siihen oli tulossa muutos.

