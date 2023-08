Counter-Strike 2 julkaistaan pian – 16 suurta muutosta klassikkopeliin

Ostitko jotakin väärin? Ei hätää. CS2:n kierroksen alussa voit myydä ostamasi aseen takaisin ja tehdä ostoksesi uudelleen. Moni on laittanut merkille, että tämä muutos on saanut inspiraationsa VALORANTista. Kerrankin näin päin.

