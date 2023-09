Counter-Strike 2 on vihdoin täällä - lue ammattilaisten kokemukset!

Ensivaikutelmani päästyäni pelaamaan CS2:n rajoitettua beta-versiota, joitakin viikkoja ennen julkaisua, on ollut positiivinen. Aivan ensimmäiseksi visuaalinen ilme vie vallan. Sitä ei voi painottaa tarpeeksi. Counter-Strike 2 näyttää paljon puhtaammalta, hienommalta ja yksinkertaisesti miellyttävämmältä kuin edeltäjänsä.

Ensivaikutelmani päästyäni pelaamaan CS2:n rajoitettua beta-versiota, joitakin viikkoja ennen julkaisua, on ollut positiivinen. Aivan ensimmäiseksi visuaalinen ilme vie vallan. Sitä ei voi painottaa tarpeeksi. Counter-Strike 2 näyttää paljon puhtaammalta, hienommalta ja yksinkertaisesti miellyttävämmältä kuin edeltäjänsä.

Ensivaikutelmani päästyäni pelaamaan CS2:n rajoitettua beta-versiota, joitakin viikkoja ennen julkaisua, on ollut positiivinen. Aivan ensimmäiseksi visuaalinen ilme vie vallan. Sitä ei voi painottaa tarpeeksi. Counter-Strike 2 näyttää paljon puhtaammalta, hienommalta ja yksinkertaisesti miellyttävämmältä kuin edeltäjänsä.

Itse pelin pelaaminen tuntuu kuin lähtisi ajamaan juuri huollettua vanhaa pyörää − pääosin ajaminen tuntuu paremmalta, mutta toki vanhan pyörän metkuihin oli jo tottunut, mikä tarkoittaa, että uudessa pyörässä on totuttelemista.

Itse pelin pelaaminen tuntuu kuin lähtisi ajamaan juuri huollettua vanhaa pyörää − pääosin ajaminen tuntuu paremmalta, mutta toki vanhan pyörän metkuihin oli jo tottunut, mikä tarkoittaa, että uudessa pyörässä on totuttelemista.

Itse pelin pelaaminen tuntuu kuin lähtisi ajamaan juuri huollettua vanhaa pyörää − pääosin ajaminen tuntuu paremmalta, mutta toki vanhan pyörän metkuihin oli jo tottunut, mikä tarkoittaa, että uudessa pyörässä on totuttelemista.

Jostakin syystä ampuminen pelissä tuntuu paremmalta. One-tapit napsuvat mukavammin ja sprayaamiseenkin on tullut hiljalleen parannuksia, niin että se sujuu aina paremmin.

Jostakin syystä ampuminen pelissä tuntuu paremmalta. One-tapit napsuvat mukavammin ja sprayaamiseenkin on tullut hiljalleen parannuksia, niin että se sujuu aina paremmin.

Jostakin syystä ampuminen pelissä tuntuu paremmalta. One-tapit napsuvat mukavammin ja sprayaamiseenkin on tullut hiljalleen parannuksia, niin että se sujuu aina paremmin.

Kokeiluvaihe on nyt kuitenkin ohi ja Valven julkaistua koko pelin, pienet bugit ovat entistä vaikeampi hyväksyä. Kun ammattilaiset alkavat grindaamaan CS2:sta, selviää vasta kunnolla, miten uusi peli toimii. Minkälaisen vastaanoton CS2 on ylipäätään saanut ammattilaisilta ja muilta skenen tietäjiltä?

Kokeiluvaihe on nyt kuitenkin ohi ja Valven julkaistua koko pelin, pienet bugit ovat entistä vaikeampi hyväksyä. Kun ammattilaiset alkavat grindaamaan CS2:sta, selviää vasta kunnolla, miten uusi peli toimii. Minkälaisen vastaanoton CS2 on ylipäätään saanut ammattilaisilta ja muilta skenen tietäjiltä?

Kokeiluvaihe on nyt kuitenkin ohi ja Valven julkaistua koko pelin, pienet bugit ovat entistä vaikeampi hyväksyä. Kun ammattilaiset alkavat grindaamaan CS2:sta, selviää vasta kunnolla, miten uusi peli toimii. Minkälaisen vastaanoton CS2 on ylipäätään saanut ammattilaisilta ja muilta skenen tietäjiltä?

" kertoo, että AWP tuntuu paremmalta. Betan aikaan monet valittivat, ettei snaipperin kudit tunnu lähtevän ihan sinne, mihin yrittää. Tämä on tietenkin tärkeää, sillä onhan kyseessä yksi pelin ikonisimmista aseista.

CS-asiantuntija " Bleh " kertoo, että AWP tuntuu paremmalta. Betan aikaan monet valittivat, ettei snaipperin kudit tunnu lähtevän ihan sinne, mihin yrittää. Tämä on tietenkin tärkeää, sillä onhan kyseessä yksi pelin ikonisimmista aseista.

CS-asiantuntija " Bleh " kertoo, että AWP tuntuu paremmalta. Betan aikaan monet valittivat, ettei snaipperin kudit tunnu lähtevän ihan sinne, mihin yrittää. Tämä on tietenkin tärkeää, sillä onhan kyseessä yksi pelin ikonisimmista aseista.

" Schrub otti kantaan siihen, ettei uudesta pelistä vieläkään löydy vaihtoehtoa pelata "vasenkätisenä". Osa pelaajista tykkää tästä vaihtoehdosta ihan vain mieltymyssyistä. On spekuloitu, ettei tätä ominaisuutta ole pelissä, koska se vaikuttaisi varjoihin.

Kenny " kennys " Schrub otti kantaan siihen, ettei uudesta pelistä vieläkään löydy vaihtoehtoa pelata "vasenkätisenä". Osa pelaajista tykkää tästä vaihtoehdosta ihan vain mieltymyssyistä. On spekuloitu, ettei tätä ominaisuutta ole pelissä, koska se vaikuttaisi varjoihin.

Kenny " kennys " Schrub otti kantaan siihen, ettei uudesta pelistä vieläkään löydy vaihtoehtoa pelata "vasenkätisenä". Osa pelaajista tykkää tästä vaihtoehdosta ihan vain mieltymyssyistä. On spekuloitu, ettei tätä ominaisuutta ole pelissä, koska se vaikuttaisi varjoihin.

. Uusi peli luo hypeä ja uutuudenviehätys on vertaansa vailla. Kaikki haluavat vain imeä mahdollisimman paljon tietoa uudesta ja jokseenkin tuntemattomasta. Olemme vasta kuulleet lähtölaukauksen ja tästä peli oikeasti alkaa.

Selkeästi valtaosa pelaajista on kuitenkin täpinöissään Counter-Strike 2:sta. Somet täyttyivät vastaavista postaukista kuin

Selkeästi valtaosa pelaajista on kuitenkin täpinöissään Counter-Strike 2:sta. Somet täyttyivät vastaavista postaukista kuin NiKon . Uusi peli luo hypeä ja uutuudenviehätys on vertaansa vailla. Kaikki haluavat vain imeä mahdollisimman paljon tietoa uudesta ja jokseenkin tuntemattomasta. Olemme vasta kuulleet lähtölaukauksen ja tästä peli oikeasti alkaa.

Selkeästi valtaosa pelaajista on kuitenkin täpinöissään Counter-Strike 2:sta. Somet täyttyivät vastaavista postaukista kuin NiKon . Uusi peli luo hypeä ja uutuudenviehätys on vertaansa vailla. Kaikki haluavat vain imeä mahdollisimman paljon tietoa uudesta ja jokseenkin tuntemattomasta. Olemme vasta kuulleet lähtölaukauksen ja tästä peli oikeasti alkaa.

CS2 julkaistiin kesken ESL Pro League Season 18 pudotuspelien. ESL ilmoitti, että he ovat kysyneet jäljellä olevilta joukkueilta, halutaanko turnaus pelata loppuun CS:GO:ssa vai ei. Ilmeisesti joukkueet eivät olleet halukkaita muuttamaan peliä kesken turnauksen, mikä käy järkeen integriteetin säilyttämisen kannalta.

CS2 julkaistiin kesken ESL Pro League Season 18 pudotuspelien. ESL ilmoitti, että he ovat kysyneet jäljellä olevilta joukkueilta, halutaanko turnaus pelata loppuun CS:GO:ssa vai ei. Ilmeisesti joukkueet eivät olleet halukkaita muuttamaan peliä kesken turnauksen, mikä käy järkeen integriteetin säilyttämisen kannalta.

CS2 julkaistiin kesken ESL Pro League Season 18 pudotuspelien. ESL ilmoitti, että he ovat kysyneet jäljellä olevilta joukkueilta, halutaanko turnaus pelata loppuun CS:GO:ssa vai ei. Ilmeisesti joukkueet eivät olleet halukkaita muuttamaan peliä kesken turnauksen, mikä käy järkeen integriteetin säilyttämisen kannalta.

, että ensi viikon BLAST Fall Showdown pelataan myös vielä CS:GO:ssa, sillä he haluavat antaa enemmän aikaa tiimeille valmistautua muutokseen.