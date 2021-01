25.1. - 31.1.2021

200 000$

12 joukkuetta

Tässä turnauksen kaikki joukkueet luokiteltuna kiinnostavuuden mukaan. A-luokkaa ovat tietenkin tiimit, joiden pelejä ei missään nimessä kannata ohittaa. Mitä alemmaksi mennään, sitä heikompia tiimejä on kyseessä tai sitten vain tiedämme jo mitä heiltä odottaa.

Kiinnostuskasti A:

OG

OG © Red Bull Media House

Aleksi “ Aleksib ” Virolaisen joukkue päätti viime vuoden melkoisen railakkaasti. Flashpointin toisen kauden kakkossijasta kilahti tilille mukavat 250 000 dollaria. OG pelasi itsensä myös finaaliin IEM New Yorkissa. Nämä sijoitukset ovat OG:n lyhyen CS:GO historian parhaita ja niiden ansioista kansainvälinen joukkue kipusi maailmanlistalla sijalle kuusi.

Turnaustauko saapui OG:n näkökulmasta loistavaan aikaan, sillä vaikka vuoden loppu oli menestyksekäs, oli se myös erittäin raskas. Joukkue pelasi vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana yhteensä 66 karttaa ja osallistuivat kuuteen turnaukseen. Harjoituksineen tämä ei varmasti jättänyt ollenkaan lepoaikaa Virolaisen joukkueelle, joten sopii odottaa, että cs_summitissa näemme freesin OG:n.

Pelaaja, jota seurata: valde

Valde pelasi loppuvuoden tähden ottein. Hänen K/D suhteensa (tappo/kuolema) oli fantastinen 1,17 ja tanskalaisen kova taso oli erittäin tärkeää OG:n menestyksen kannalta.

FURIA

Furia © Kayke Torrubia

Brasilialainen joukkue ei ole enää täysin brasilialainen. Joukkueeseen siirtyi yhdysvaltalainen AWP-pelaaja Paytyn “ junior ” Johnson, joka ottaa joukkueesta Henrique “ HEN1 ” Telesin paikan. HEN1:ä ei penkitetty hänen pelisuoritustensa vuoksi – olihan hän viime vuoden 16. paras pelaaja HLTV:n mukaan. Teles halusi itse joukkueesta sivuun päästäkseen pelaamaan jälleen vejensä Lucas “ LUCAS1 ” Telesin kanssa.

Joukkueeseen liittyi myös 20-vuotias Lucas " honda " Cano, joka vakuutti jo muutamalla hienolla ässällä Blast Premier Global Finaaleissa.

Iso kysymysmerkki on, miltä FURIAn peli tulee näyttämään näinkin suuren muutoksen jälkeen. Luonnollisesti kommunikaatio tulee kärsimään, sillä junior ei puhu portugalia. Paketti tulee varmasti sotkeutumaan jonkin verran, mutta pystyykö junior tuomaan tarpeeksi taitoa brasilialaiseen joukkueeseen ja näin tasapainottamaan kommunikaatiosta johtuvia haasteita?

Pelaaja, jota seurata: junior

Junior on pelannut vakuuttavalla 1,26 K/D:llä edelliset kolme kuukautta, mutta tämä on ensimmäisiä kertoja, kun hän tulee kohtaamaan eurooppalaisia joukkueita. AWP-pelaajan täytyy tehdä tuhoa ja siksi onkin niin jännittävä seurata, mihin 20-vuotias junior pystyy.

Kiinnostuskasti B:

Cloud9 © Cloud9

Cloud9

Amerikkalaislähtöinen Cloud9 on jatkuvasti ollut otsikoissa syksystä lähtien. Joukkueen kasaaminen oli suuri spektaakkeli, mutta jo muutaman kuukauden jälkeen valmentaja Aleksandar “ kassad ” Trifunović siirtyi sivuun näkemyseroista johtuen. Hiukan tämän jälkeen tiimin tähti AWP-pelaaja, turkkilaisen Özgür “ woxic ” Ekerin sopimus päätettiin.

Vaikka kyseessä on kokoonpano, joka on vasta perustettu, odotetaan siltä tuloksia jo nyt. Cloud9:lla on suuret fanijoukot ja ne haluavat nähdä joukkueensa pitkällä ja mahdollisimman pian. Oli se realistista tai ei.

Pelaaja, jota seurata: xeppaa

Erick “xeppaa” Bach hyppää C9:n kokoonpanoon, muttei suinkaan tarkkuuskivääripelaajaksi. Xeppaa on 20-vuotias amerikkalaispelaaja, josta moni on povannut Pohjois-Amerikan seuraavaa tähteä.

MIBR

MIBR © MIBR

Uunituore MIBR tekee debyyttinsä cs_summit 7:ssä. Kokoonpano on vedetty täysin uusiksi eli kaukana ovat Fallenit, coldzerat tai edes KNGt.

MIBR osti käytännössä brasilialaisen BOOMin kokoonpanon, joten aivan uusi rosteri ei ole kyseessä. Joukkue lähtee turnaukseen parhaimmillaan mustana hevosena, vaikka kovaääniset brasilialaisfanit varmasti toivoisivatkin korkeaa sijoitusta.

Pelaaja, jota seurata: boltz

23-vuotias Ricardo ”boltz” Prass on sykähdyttänyt ilmiömäisellä 1,38 HLTV-ratingillä, mutta pystyykö hän pelaamaan niin korkealla tasolla Euroopan kärkinimiä vastaan?

fnatic

Robin “ flusha ” Rönnquistin siirtyessä penkille (ja mahdollisesti pelaamaan Miikka “ suNny ” Kempin kanssa) fnatic on pitkästä aikaa kokenut kokoonpanomuutoksen. Joukkueen uusi pelaaja tulee kokemaan oikean tulikokeen, sillä fnatic on käytännössä kaverin ensimmäinen ammattijoukkue. Kaverin nimi on Jack “ Jackinho ” Ström Mattsson.

Tätä ennen Jackinho on pelannut eri mix-tiimeissä ja voittanut pieniä online-cuppeja, mutta niitä ei voi verratakaan turnaukseen, jossa hän tulee nyt kokeilemaan onneaan. On erittäin harvinaista, että korkealla maailman listoilla oleva joukkue nappaa näinkin tuntemattoman pelaajan rivistöönsä.

Fnatic on silti varteenotettava joukkue ja se lähtevät varmasti havittelemaan TOP-4 sijoitusta.

Pelaaja, jota seurata: Jackinho

Totta kai se on Jackinho. Miten kestää nuorukaisen kantti?

Virtus.Pro

Vuosi päättyi kahteen peräkkäiseen turnausvoittoon VP:llä heidän nostaessaan Flashpoint 2. kauden pystin ja lopulta voittamalla myös Dreamhack Open Decemberin.

Vaikka Virtus.Pro on vasta turnauksen viidenneksi korkeiten rankattu joukkue, on se yksi suuremmista ennakkosuosikeista.

Pelaaja, jota seurata: YEKINDAR

Latvialainen Mareks Gaļinskis pelaa äärimmäisen aggressiivista peliä. Häntä kannattaa seurata ihan vain senkin takia, ja ihastella kuinka suurta ahdinkoa hän pystyy vastustajissaan herättämään.

Complexity

Complexity © Complexity

CoL on kokenut varsin paljon takaiskuja viime aikoina. Tiimin AWP-pelaaja Valentin “ poizon ” Vasilev joutui leikkauspöydälle vuoden lopussa ja näin hän joutui jättämään muutamia pelejä väliin. Complexityssa on nähty paikkaamassa mm. Otto “ ottoNd ” Sihvo ja Jakob " JUGi " Hansen

Myöskään suhteellisen tuore kiinnitys Justin “ jks ” Savage ei ole istunut tiimiin aivan toivotulla tavalla. Complexity tarvitsee taas onnistumisia alle ja vaikka kenttä on kova summitissa, finaalipaikka ja jopa voittokin on mahdollinen tavoite.

Pelaajta, jota seurata: blameF

Viime vuoden 6. korkeiten listattu pelaaja tarjoaa aina ihasteltavaa – on sitten kyseessä väijytyspeli, clutchi tai pelinjotaminen.

Kiinnostuskasti C:

Heroic

Heroic on cs_summitin korkeiten rankattu tiimi maailmanlistan sijallaan 5. Kyseessä on erinomainen joukkue, mutta viime vuoden loppu oli vähän heikompaa sijoitusten osalta ja neljänä turnauksena putkeen jäivät he semifinaalienkin ulkopuolelle. Tästä huolimatta Heroic tulee varmasti tauon jälkeen nälkisenä hakeamaan 2021 vuoden ensimmäistä voittoaan.

Pelaaja, jota seurata: cadiaN

ESL © ESL

Casper Møller ei välttämättä ole Heroicin paras pelaaja, mutta hänen pelityylinsä jaksaa viihdyttää. AWP-flickejä ja rohkeita pelityksiä on aina tiedossa, kun cadiaN pelaa.

Mousesports

Mousesports © Mousesports

Mouzin huhutaan kauppaavan karriganin ja ChrisJ :nottaen tilalle australialaisen dexterin ja tanskalaisen acoR :in. Kyseessä saattaa olla viimeinen kilpaturnaus legendaariselle karriganille mousesportsin paidassa. Joskus tällainen viimeinen hurraahuuto saa joukkueen pelaamaan kevyen rennoin ottein ja on helppo uskoa, että karrigan haluaa, että hänen mousesports urastaan jää hieno muisto elämään.

Pelaaja, jota seurata: ropz

Robin “ropz” Koolista on kehkeynyt yksi maailman kirkkaimmista tähdistä. Häntä seuratessaan kannattaa laskea Koolin virheet. Ei tarvitse toisen käden sormia käyttää.

NiP

NIP © NIP

NiP on omalla tavallaan turhauttava joukkue. He pystyvät kaatamaan laadukkaita tiimejä kuten G2, Evil Geniuses ja fnaticin, mutta tasaisuutta ei tunnu löytyvät. He myös jatkavat samalla kokoonpanolla, joten kiinnostuskasti jää siitä syystä C-tasolle, vaikka pudotuspelipaikkakin on hyvinkin mahdollinen.

Pelaaja, jota seurata: nawwk

Nawwk ei ole väläyttävin AWP-pelaaja, mutta hän on ollut NiPin tehokkain tykki.

Kiinnostuskasti D:

FaZe

Coldzera © ESL

Faze tuntuu pelaavan edelleen tämän kokoonpanon viimeisillä höyryillä ja se, että joukkue tulee muuttumaan pian on kuin huonosti pidetty salaisuus.

Pelaaja, jota seurata: coldzera

Jos huhut pitävät paikkansa, saa Marcelo "coldzera" David kohta antaa pelinsisäisen johtajan valtikan eteenpäin. Tämä saattaa olla viimeinen turnaus tuossa roolissa brasilialaiselle, joten ilotulituksia voi olla tiedossa.

Dignitas

Dignitas_2021_Logo.png © Dignitas

Dignitas palasi CS:ään lähes tasan vuosi sitten, mutta he eivät ole olleet relevantteja siitä lähtien. Sinnitelty on ja muutoksiakin on tehty muutamia, mutta DIG hakee edelleen paikkaansa.

Pelaaja, jota seurata: hallzerk

Norjalainen tarkkuuskivääripelaaja hallzerk on ollut yksi positiivinen hopeareunus Dignitasin tarinassa.

Show alkaa maanantaina