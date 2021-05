Kilpailullinen CS:GO aloitettiin viidellä kartalla: dust2, Mirage, Inferno, Nuke ja Train. Vuoden 2013 lopussa “karttapooliin” lisättiin Cache, Cobblestone ja Overpass. Näistä mukana roikkuu vielä Overpass. ENCEn Katowicen ihmeen jälkeen peliin lisättiin Vertigo, eli edellisestä karttapoolin muutoksesta on kulunut yli kaksi vuotta. Nyt mukaan lisättiin Ancient, ja Train sai luvan poistua varikolle.

Ancient on Valven tekemä kartta, joka lisättiin peliin osana Operation Broken Fangiä ja kilpailulliseen karttapooliin 3.5.2021. Se muistuttaa tekstuureiltaan vanhempaa karttaa de_aztecia ja moni pitääkin Ancientia tuon kartan epävirallisena päivityksenä.

Kartta on suhteellisen pieni. Sen keskusta mahdollistaa paljon väijytyspelityksiä ja Ancientin sisätiloista löytyy paljon piiloja. Sen pommipaikat sen sijaan ovat melko avaria ja luonnollisesti siellä tullaan näkemään isoja tiimitaisteluita.

Ancientiä kohtaan on suunnattu kritiikkiä sen optimoinnin vuoksi. Monet ovat kertoneet, että kartta ei yksinkertaisesti pyöri tarpeeksi sulavasti. Tätä on kommentoinut mm. Liquidin tähtipelaaja Jonathan " ELiGE " Jablonowski.

Overpass tunnetaan lukuisista boosteistaan, jossa kipuamalla tiimikaverin päälle näkee uusia linjoja. Näiden löytäminen on kestänyt viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Temput täytyy oppia alusta asti ja monet itsestäänselvyydet muista kartoista kuten tietyn pullonkaulan savuttaminen pitää opetella alusta asti. Alkupuolella kartan elinkaaressa jo pienet asiat voivat voittaa vastustajan.

