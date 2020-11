Tämä artikkeli on jaettu osioihin pelaajan tason mukaan. Tässä tapauksessa on käytetty matchmaking ränkkejä, jotka varmasti kertovat suurelle yleisölle enemmän kuin Faceit-tasot.

1. PERUSTEET KUNTOON (Silver 1 - Master Guardian 1)

Vaikka sarjassa käsitellään perusasioita ja on tarkoitettu aloittelevalle pelaajalle, saattaa kokeneempikin pelaaja löytää pieniä asioita, joilla parantaa omaa suoritustaan servereillä. Kuten elämässä yleensäkin, kannattaa oppia muiden virheistä. Tätä sarjaa katsomalla ei aivan kaikkia virheitä tarvitse itse oppia kantapään kautta pelin sisällä.

2. SYVEMPÄÄ OPPIA (Gold Nova 4 - Global Elite)

Voo on huippuluokan pelaaja, joka on saanut taidostaan johtuen jopa

SoloQ-sankareille Voon videot ovat erinomaisia, sillä hän käy usein läpi, miten yksilönä voi menestyä vaikeassakin ympäristössä, kun ympärillä on pelkästään tuntemattomia pelaajia.

on striimannut pelejään vuosien ajan ja tehnyt niistä opetusvideoita Youtubeen. N0thing osaa loistavasti pukea sanoiksi hänen ajattelumallejaan, päätöksentekoprosessejaan ja tähtäämistaitoansa. N0thing kertoo selkeästi, mitä hän tekee, ja miksi hän tekee sen. Jo 10 minuutin videosta mieleen jää varmasti vähintäänkin yksi asia, jonka voi ottaa mukaansa seuraavaan peliin.

3. KAIKILLE TAITOTASOILLE (Silver 1 - Global Elite)

Saman informaation saa toki pidemmän kaavan kautta katsomalla omien otteluiden demoja, mutta tekoälyn käyttäminen on hauska vaihtoehto, joka laskee kynnystä omien heikkouksien identifioimiseen.

Kuten minun profiilista näkyy, tähtääminen on kunnossa, mutta esimerkiksi sijoittuminen vaatii työtä. Ja nähtävästi rekyylinhallintani vaatii edelleen treenaamista. Parasta ruveta töihin.

Kranaattivideoita on netti pullollaan, mutta Aleksi “

Kranaattivideoita on netti pullollaan, mutta Aleksi “ Aleksib ” Virolainen ei pelkästään näytä miten kranaatteja heitetään, vaan kertoo myös syyt ja tilanteet, joissa tiettyjä heitteitä kannattaa käyttää.

Working the mouse

Oletko koskaan miettinyt miten ote hiirestä vaikuttaa pelaamiseen ja tähtäämiseen? Ote hiirestä vaikuttaa ehkä itsestäänselvyydeltä, mutta eri otteet antavat erilaisia vahvuuksia pelaamiseen. Tämä on ehdottomasti asia jota kannattaa tarkastella jos tähtää paremmaksi ja ennen kaikkea tasaisemmaksi pelaajaksi.

4. KOHTI AMMATTILAISUUTTA