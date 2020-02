Kun DreamHack Open Anaheim 2020 alkaa ensi yönä, ENCE on palannut entisen kokoonpanon menestyksen alkulähteille etsimään tietä takaisin kohti maailman absoluuttista kärkeä. Turnauksen merkitys on suurempi kuin aiemmin, sillä voittaja saa 50 000 dollarin lisäksi paikan kesäkuussa pelattavaan DreamHack Masters Jönköping turnaukseen sekä tärkeitä pisteitä ESL:n maailman rankingiin.

Tänään alkava turnaus pelataan 8 joukkueen kesken, jotka on jaettu kahteen neljän joukkueen lohkoon. Lohkovaihe pelataan niin sanotulla GSL-formaatilla, jossa neljän hengen lohkon avausottelujen voittajat kilpailevat keskinäisessä ottelussa lohkovoitosta ja paikasta perjantain jatkolohkoon. Avausottelun hävinneet kohtaavat putoamiskamppailussa, ja ottelun häviäjä putoaa turnauksesta. Häviäjien ottelun voittaja kohtaa lohkon viimeisessä ottelussa voittajien ottelun häviäjän, jolloin selviää lohkon toinen jatkoon etenijä. Pudotuspelit pelataan BO3-otteluina.

ENCEkko

Syksyllä tehdyn kokoonpanomuutoksen jälkeen ENCEn peli ei ole kulkenut. Viimeisimpiä pettymyksiä on ollut IEM Katowice suljetuissa karsinnoissa epäonnistuminen sekä Lontoossa pelatussa ICE Challenge 2020 turnauksessa jääminen jaetulle viimeiselle sijalle. Turnauksessa nähtiin ensimmäinen ottelu, jossa ex-ENCE Aleksi ‘Aleksib’ Virolaisen johtama OG kohtasi odotetussa ottelussa ENCEn. Tiukan avauskartan jälkeen ottelu kääntyi OG:n 0-2 (17-19, 7-16) voittoon. Seuraavaksi vastaan asettui Jesse ‘zehN’ Linjalan edustama GODSENT, joka käytännössä murskasi tiensä jatkopeleihin voittaen ottelun ENCEä vastaan selkeästi 0-2 (7-16, 4-16), tiputtaen ENCEn jatkosta.

ENCEn leiristä huokui valtava pettymys, mikä on enemmän kuin ymmärrettävää. Kahden viikon harjoitusleirin jälkeen odotettu tulos ei ole saavutetun kaltainen. ENCEn julkaisemassa Behind The Scenes -videossa joukkueen pelinsisäinen johtaja Aleksi ‘Allu’ Jalli kertoi, että jäivät turnauksen jälkeen harjoittelemaan Lontooseen, koska “eivät ansainneet tulla kotiin.”

Joukkue lähtee Anaheimiin ennakkosuosikkien joukossa, vaikka peli ei ole viime aikoina kulkenutkaan. Nyt jokaisen pelaajan pitää nostaa omaa tasoaan ja näyttää, että he kuuluvat maailman kärkijoukkueiden sekaan.

Lohko A - Endpoint, forZe, FURIA ja North.

Ennakkoon tarkasteltuna A-lohko on hieman heikkotasoisempi, Endpoint on marraskuussa vaihtanut kokoonpanoa ja he hävisivät selkeästi KOVA Esportsille Euroopan Minor-turnauksen avoimissa karsinnoissa. FURIA ei ole ollut entisessä iskussaan, mutta brassien edellinen virallinen ottelu on tammikuun alusta, joten vaikea sanoa mikä on joukkueen kunto Anaheimissa.

Turnauksen ainoa joukkue, jolla on positiivinen noususuhdanne on forZe. Venäläisjokkue karsi ESL Pro Leaguen seuraavalle kaudelle joulukuussa ESEA MDL -liigasta, voitti Euroopan suljetut karsinnat Anaheimiin Tammikuussa kaataen siellä Winstriken, CR4ZYn (jonka pelaajat edustavat nykyään c0ntact Gaming -organisaatiota) ja Heroicin.

Lohkon täydentää North, joka vaihtoi äskettäin valmentajaa kolmatta kertaa kahteen vuoteen. Tällä kertaa paikan täyttää Jimmy ‘Jumpy’ Berndtsson , joka on ollut aikaisemmin muun muassa Fnaticin valmentajana. Tammikuussa joukkue toi J akob ‘JUGi’ Hansenin tilalle Mathias ‘MSL’ Lauridsenin , joka on yksi menestyneimmistä tanskalaisista pelinsisäisistä johtajista. North oli mukana vuoden avanneessa DH Open Leipzigissä, voittaen ainoastaan turnauksen avausottelun Sprouttia vastaan, häviten seuraavaksi maatovereilleen MAD Lionsille ja Heroicille.

A-lohkon ja turnauksen avaa FURIAn ja Endpointin välinen BO1-ottelu, jonka pitäisi napsua brasilialaisille melko helpostikin. FURIAlla on etu niin kokemuksen, taktiikoiden kuin tulivoimankin puolesta. Ainoa etu Endpointille on se, että heistä ei tiedetä juuri mitään joten se avaa yllätysmahdollisuuden. He kuitenkin hävisivät KOVA Esportsille BO3-ottelun kuun alussa ja FURIA on merkittävästi kovempi vastus, joten jokainen voi vetää omat päätelmänsä ottelun ennakkoasettelusta.

Toinen kamppailu on tällöin Northin ja forZen välillä. Koska kyseessä on BO1-ottelu, se tullaan käymään kartassa joka sopii molemmille joukkueille. Tällöin tähtipelaajien rooli nousee esiin, kumpi nousee Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye ’ vai forZen Bogdan ‘xsepower’ Chernikov . Ennakkosuosikikina otteluun lähtee forZe, sillä heidän uskotaan jatkavan siitä, mihin jäivät vuonna 2019 ja etenevän tässä turnauksessa pitkälle.

Lohko B - ENCE, MIBR, Complexity ja Gen.G

MIBR on ENCEn tavoin kamppaillut pelinsä kanssa pitkään. Joukkueella on ollut vaikeuksia löytää toimivaa kokoonpanoa ja viimeisin muutos tapahtui kun he vaihtoivat Marcelo ‘coldzera’ Davidin tilalle tulleen Lucas ‘LUCAS1’ Telesin joulukuussa Ignacio ‘meyern’ Meyeriin . Tulokset eivät kuitenkaan ole vielä vakuuttaneet, sillä ENCEn tavoin hekään eivät päässeet IEM Katowicen suljetuista karsinnoista läpi. Lisäksi Blast Premierin A-lohkossa he hävisivät molemmat paras kolmesta -ottelunsa, voittaen ainoastaan yhden kartan juuri kokoonpanoaan muuttaneelta Ninjas in Pyjamasilta.

Complexity rakennettiin viime syksyn aikana organisaation toimitusjohtajan Jason Laken sanoin ‘juggernautiksi’. Karsintaturnauksisissa menestystä on tullut ainoastaan juuri DH Open Anaheimin karsinnoista, joista joukkue eteni Gen.Gn kanssa pääturnaukseen. Ainoat LAN-ottelut joukkue on pelannut Blast Premierin B-lohkossa, voittaen puskista niin Vitalityn kuin Astraliksen puhtaasti 2-0. Lohkon finaalissa Natus Vincere kuitenkin pysäytti juggernautin matkan tähtipelaajansa Aleksandr ‘s1mple’ Kostylievin johdolla tuloksin 1-2.

Joukkueen ensimmäiseen LAN-turnaukseen osallistuva Gen.G on kasattu Cloud9:n entisen kolmikon ympärille. Peliä johtaa Damian ‘daps’ Steele , tarkkuuskiväärin varressa Timothy ‘autimatic’ Ta ja Kenneth ‘koosta’ Suen toimii kärkipelaajana eli menee ensimmäisenä tilanteisiin raivaten tilaa. Joukkueen täydentää vasta 17-vuotias Sam ‘s0m’ Oh sekä Hansel ‘BnTeT’ Ferdinand , jonka siirtoa joukkueeseen kuvailtiin, että hän olisi käyttänyt vapaudu vankilasta -kortin entisestä joukkueestaan. Joukkueen suorituksista on todella vaikea vielä sanoa, sillä he ovat pelanneet tällä kokoonpanolla vasta juurikin tähän turnaukseen johtaneet karsinnat.

B-lohkon avausotteluna toimii suomalaisten onneksi ENCE - Gen.G. Koska kyseessä on BO1-ottelu, siellä voi tapahtua lähes mitä tahansa. BnTeT on Gen.G:n tähtipelaaja, koska hän voi tehdä mahdottomasta mahdollista. ENCEn puolelta Jere ‘sergej’ Salon roolia ei voi vähätellä, hän on joukkueen nuori supertähti joka on hiipunut Virolaisen lähdön jälkeen. Aleksib:n aikana hänen HLTV rating LAN-turnauksista oli 1.15, kun lähdön jälkeen se on pudonnut 1.02. Mikäli ENCE mielii mennä pitkälle tässä turnauksessa, he tarvitsevat Salon tulivoimaa. Ottelussa etu on annettava ENCElle, jolle ei kelpaa tästä turnauksesta muu kuin voitto ja tekevät kaikkensa jotta se toteutuisi.

Jere "sergej" Salo viime vuonna DreamHack Masters Dallas -turnauksessa. © ENCE Photo Gallery

MIBR - Complexity päättää lohkovaiheen avauskierroksen. Ottelun mielenkiinto kohdistuu siihen, onko MIBR saanut yskivän koneen käyntiin ja pystyykö Complexity jatkamaan vahvoja suorituksia LAN-turnauksissa. Complexity lähtee otteluun ennakkosuosikkina, sillä MIBR ei ole vakuuttanut ketään lähiaikoina ja Complexity on palannut CS-kentille todella vauhdikkaasti Benjamin ‘blameF’ Bremerin johtamana.

ENCEllä on paperilla miltei kaikki avaimet turnauksen voittoon mikäli henkisistä paineista päästään yli. Turnauksen ennakkoasetelmat ovat todella mehukkaat, joten Suomenliput siis heilumaan, verkkarsit jalkaan ja lähettäkää energiaa pojille!

Otteluohjelma

Perjantai 21.2.

21:00 Furia - Endpoint (BO1)

22.30 ENCE - Gen.G (BO1)

Lauantai 22.2.

00:00 North - forZe (BO1)

01:30 MIBR - Complexity (BO1)

03:00 Lohko A Voittajien ottelu (BO3)

04:30 Lohko B Voittajien ottelu (BO3)

21:00 Lohko A Putoamisottelu (BO3)

Sunnuntai 23.2.

00:00 Lohko B Putoamisottelu (BO3)

03:00 Lohko A Ratkaisuottelu (BO3)

06:00 Lohko B Ratkaisuottelu (BO3)

21:00 Välierä #1 (BO3)

Maanantai 24.2.

00:00 Välierä #2 (BO3)

04:00 Finaali (BO3)