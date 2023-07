DMEC Round 3 - Suomen kilpailun ennakkotunnelmia

kilpailtava kauden kolmas osakilpailu tuo ennätysmäärän suomalaiskuskeja lähtöviivalle ja tietenkin muut huippukuljettajat, sekä liudan mielenkiintoisia villikorttinimiä. Tapahtuma on loppuunmyyty, mutta kilpailua pääsee seuraamaan myös kotisohvilta suoran Red Bull TV -lähetyksen välityksellä kilpailun molempina päivinä. Suomeksi selostettua kilvanajoa voi seurata lauantaina Top 32 pariajokaaviosta alkaen MTV Sub -kanavalta.

Alahärmässä 7.–8. heinäkuuta kilpailtava kauden kolmas osakilpailu tuo ennätysmäärän suomalaiskuskeja lähtöviivalle ja tietenkin muut huippukuljettajat, sekä liudan mielenkiintoisia villikorttinimiä. Tapahtuma on loppuunmyyty, mutta kilpailua pääsee seuraamaan myös kotisohvilta suoran Red Bull TV -lähetyksen välityksellä kilpailun molempina päivinä. Suomeksi selostettua kilvanajoa voi seurata lauantaina Top 32 pariajokaaviosta alkaen MTV Sub -kanavalta.

Alahärmässä 7.–8. heinäkuuta kilpailtava kauden kolmas osakilpailu tuo ennätysmäärän suomalaiskuskeja lähtöviivalle ja tietenkin muut huippukuljettajat, sekä liudan mielenkiintoisia villikorttinimiä. Tapahtuma on loppuunmyyty, mutta kilpailua pääsee seuraamaan myös kotisohvilta suoran Red Bull TV -lähetyksen välityksellä kilpailun molempina päivinä. Suomeksi selostettua kilvanajoa voi seurata lauantaina Top 32 pariajokaaviosta alkaen MTV Sub -kanavalta.