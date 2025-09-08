Drift Masters -kausi huipentuu Puolassa – finaali suorana Red Bull TV:stä!

Drift Masters -sarjan kausi 2025 huipentuu tulevana viikonloppuna Puolassa ajettavaan finaaliosakilpailuun - Red Bull Drift Masters Grand Finale. Panokset ovat korkealla, sillä mestaruus ratkeaa vasta päätöspäivänä. Kaikki kilpailupäivän tapahtumat voi seurata suorana lähetyksenä Red Bull TV:stä – ja tänä vuonna finaalikierroksella on mukana myös suomenkielinen selostus.
Selostamossa tunnelmaa välittävät Sauli Tarvainen ja Harri Kolehmainen, jotka johdattavat katsojat driftingin huippuhetkiin, tiukkoihin tandemeihin ja ratkaiseviin pistekamppailuihin.
01
Sarjatilanne ennen finaalia
Tilanne ennen kauden päätöskilpailua on äärimmäisen tiukka. Conor Shanahan (IRL) johtaa sarjaa pistein 390, mutta vain kahdeksan pisteen päässä on Piotr Więcek (POL), joka pääsee ajamaan kisansa innokkaan kotiyleisön edessä.
Kolmantena on toinen Shanahanin veljeksistä, Jack Shanahan (IRL), joka on kerännyt kauden aikana 300 pistettä. Mestaruustaisteluun hänellä on vielä teoreettinen mahdollisuus, mutta käytännössä ratkaisu näyttää olevan Conorin ja Piotrin välinen kaksinkamppailu.
Kärkiviisikon täydentävät James Deane (IRL, 249 pistettä) sekä Kevin Pesur (EST, 248 pistettä), jotka kamppailevat sijoituksista aivan terävimmän kärjen takana.
Erityistä lisäväriä kilpailuun tuo villillä kortilla mukaan tulevat Formula Drift -kuljettajat Yhdysvalloista.
02
Suomalaisväriä mukana - hallitseva mestari joutuu luopumaan kruunustaan
Myös suomalaiskuljettajia on mukana sarjassa. Hallitseva mestari Lauri Heinonen (221 pistettä) ei tänä vuonna yltänyt mukaan kärkikamppailluun. Mika Keski-Korpi (147 pistettä), Jarkko Jylhä (144 pistettä) sekä Juha Rintanen (138 pistettä) taistelevat sijoituksista kovassa kansainvälisessä seurassa.
03
Suora lähetys Red Bull TV:stä - selostamossa Tarvainen ja Kolehmainen
Kauden huipennusta ei kannata missata – finaalipäivän lähetys näkyy ilmaiseksi Red Bull TV:ssä. Suomenkielinen selostus tarjoaa drifting-faneille ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia huippuviihteestä omalla kielellä myös kauden viimeisessä kilpailussa. Selostuskopissa äänessä on jälleen tuttu Sauli Tarvainen, ja rinnalle liittyy uutena parina Harri Kolehmainen.
Sauli Tarvainen nostaa esiin mestaruustaistelun poikkeuksellisen tiukkuuden.
“Äärimmäisen mielenkiintoista, kun kaksi kuskia on niin tasaisessa pistetilanteessa, että se kumpi heistä sijoittuu kisassa korkeammalle, voittaa mestaruuden. Toivottavasti mestaruus ratkeaa ajamalla eikä tekniset murheet sotke peliä. Toki Jackilla on vielä teoreettinen mahdollisuus mestaruuteen, mutta se on aika pieni.”
Tarvainen on myös itse päässyt lähelle kisatunnelmia jo edellisessä kisassa, tällä kertaa kylläkin selostamon ulkopuollella.
“Saksan osakilpailussa olin pitkästä aikaa mukana kisahommissa, kun toimin Juha Pöytälaakson mekaanikkona. Siitä sai mukavan adrenaliiniboostin tähän finaaliin myös selostamoon.”
Harri Kolehmainen puolestaan hyppää selostamoon ensimmäistä kertaa Red Bull TV:n lähetyksessä, ja tekee paluun driftingin pariin.
"On mahtavaa hypätä mukaan Drift Mastersin finaaliin. Olen seurannut suomalaisen driftingin kehitystä sen alkuvaiheista asti, ja on hienoa päästä nyt selostamaan tämän hetken kovinta driftingiä suomeksi." - Kolehmainen toteaa.
Kolehmainen odottaa erityisesti tiukkaa kaksinkamppailua mestaruudesta.
“Vaikka suomalaiset eivät ole tänä vuonna aivan mestaruustaistelussa, luvassa on varmasti huikea kamppailu Conor Shanahanin ja Piotr Więcekin välillä. Suomalaiset huiput, kuten tarjoilee kyllä takuutyönä maailmanluokan Driftingiä suomen kansalle ja mikäpäs sen hienompaa on, kuin tulkita ja selostaa finaalit nyt myös suomeksi!”
Kuka vie mestaruuden – Conor Shanahan vai Piotr Więcek? Se ratkeaa Puolassa. Katso kauden finaali täältä!
