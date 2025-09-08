Drift Masters -kausi huipentuu Puolassa – finaali suorana Red Bull TV:stä!

Selostamossa tunnelmaa välittävät Sauli Tarvainen ja Harri Kolehmainen , jotka johdattavat katsojat driftingin huippuhetkiin, tiukkoihin tandemeihin ja ratkaiseviin pistekamppailuihin.

Selostamossa tunnelmaa välittävät Sauli Tarvainen ja Harri Kolehmainen , jotka johdattavat katsojat driftingin huippuhetkiin, tiukkoihin tandemeihin ja ratkaiseviin pistekamppailuihin.

(IRL), joka on kerännyt kauden aikana 300 pistettä. Mestaruustaisteluun hänellä on vielä teoreettinen mahdollisuus, mutta käytännössä ratkaisu näyttää olevan Conorin ja Piotrin välinen kaksinkamppailu.

Kolmantena on toinen Shanahanin veljeksistä, Jack Shanahan (IRL), joka on kerännyt kauden aikana 300 pistettä. Mestaruustaisteluun hänellä on vielä teoreettinen mahdollisuus, mutta käytännössä ratkaisu näyttää olevan Conorin ja Piotrin välinen kaksinkamppailu.

Kolmantena on toinen Shanahanin veljeksistä, Jack Shanahan (IRL), joka on kerännyt kauden aikana 300 pistettä. Mestaruustaisteluun hänellä on vielä teoreettinen mahdollisuus, mutta käytännössä ratkaisu näyttää olevan Conorin ja Piotrin välinen kaksinkamppailu.

Kauden huipennusta ei kannata missata – finaalipäivän lähetys näkyy ilmaiseksi Red Bull TV:ssä. Suomenkielinen selostus tarjoaa drifting-faneille ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia huippuviihteestä omalla kielellä myös kauden viimeisessä kilpailussa. Selostuskopissa äänessä on jälleen tuttu Sauli Tarvainen, ja rinnalle liittyy uutena parina Harri Kolehmainen.

Kauden huipennusta ei kannata missata – finaalipäivän lähetys näkyy ilmaiseksi Red Bull TV:ssä. Suomenkielinen selostus tarjoaa drifting-faneille ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia huippuviihteestä omalla kielellä myös kauden viimeisessä kilpailussa. Selostuskopissa äänessä on jälleen tuttu Sauli Tarvainen, ja rinnalle liittyy uutena parina Harri Kolehmainen.

Kauden huipennusta ei kannata missata – finaalipäivän lähetys näkyy ilmaiseksi Red Bull TV:ssä. Suomenkielinen selostus tarjoaa drifting-faneille ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia huippuviihteestä omalla kielellä myös kauden viimeisessä kilpailussa. Selostuskopissa äänessä on jälleen tuttu Sauli Tarvainen, ja rinnalle liittyy uutena parina Harri Kolehmainen.

"On mahtavaa hypätä mukaan Drift Mastersin finaaliin. Olen seurannut suomalaisen driftingin kehitystä sen alkuvaiheista asti, ja on hienoa päästä nyt selostamaan tämän hetken kovinta driftingiä suomeksi." - Kolehmainen toteaa.

"On mahtavaa hypätä mukaan Drift Mastersin finaaliin. Olen seurannut suomalaisen driftingin kehitystä sen alkuvaiheista asti, ja on hienoa päästä nyt selostamaan tämän hetken kovinta driftingiä suomeksi." - Kolehmainen toteaa.

"On mahtavaa hypätä mukaan Drift Mastersin finaaliin. Olen seurannut suomalaisen driftingin kehitystä sen alkuvaiheista asti, ja on hienoa päästä nyt selostamaan tämän hetken kovinta driftingiä suomeksi." - Kolehmainen toteaa.