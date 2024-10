Eero Ettala 40 v. — katso kohokohtia vuosien varrelta! 🎂

Follow Me Around (2006)

Tätä voidaan pitää Eeron läpimurtoleffana. Klassista edittiä, klassinen biisi — ja kaikkien aikojen ensimmäinen tupla bäkkirodeo. Partti itsessään on pelkkiä hämmereitä pullollaan, mutta kyllä se viimeinen temppu on se mikä on piirtynyt monien verkkokalvoille pysyvästi ja nostanut Eeron lumilautamaailman hall of fameen.