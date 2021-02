Eero Ettalan täydellisen linjan etsintä sai jatkoa Suomen Lapissa

“Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa on näkynyt paljon mageita klippejä, joissa jengi kruisailee tykkymetsän keskellä, mikä on saanut itsenikin fiilistelemään niitä maisemia tosi paljon. Siitä syntyikin ajatus, että vitsi jos nämä videot ovat hienoja ilman temppujakin, että miksi samoihin maisemiin ei voisi rakentaa myös temppurataa. Kallion kaduilla muutamia vuosia takaperin kuvattu pätkä toimi myös tämän klipin inspiraationa.”

“Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa on näkynyt paljon mageita klippejä, joissa jengi kruisailee tykkymetsän keskellä, mikä on saanut itsenikin fiilistelemään niitä maisemia tosi paljon. Siitä syntyikin ajatus, että vitsi jos nämä videot ovat hienoja ilman temppujakin, että miksi samoihin maisemiin ei voisi rakentaa myös temppurataa. Kallion kaduilla muutamia vuosia takaperin kuvattu pätkä toimi myös tämän klipin inspiraationa.”

“Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa on näkynyt paljon mageita klippejä, joissa jengi kruisailee tykkymetsän keskellä, mikä on saanut itsenikin fiilistelemään niitä maisemia tosi paljon. Siitä syntyikin ajatus, että vitsi jos nämä videot ovat hienoja ilman temppujakin, että miksi samoihin maisemiin ei voisi rakentaa myös temppurataa. Kallion kaduilla muutamia vuosia takaperin kuvattu pätkä toimi myös tämän klipin inspiraationa.”

Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa on näkynyt paljon mageita klippejä, joissa jengi kruisailee tykkymetsän keskellä, mikä on saanut itsenikin fiilistelemään niitä maisemia tosi paljon.

Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa on näkynyt paljon mageita klippejä, joissa jengi kruisailee tykkymetsän keskellä, mikä on saanut itsenikin fiilistelemään niitä maisemia tosi paljon.

Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa on näkynyt paljon mageita klippejä, joissa jengi kruisailee tykkymetsän keskellä, mikä on saanut itsenikin fiilistelemään niitä maisemia tosi paljon.