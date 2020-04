ENCEn CS-joukkueen taival on ollut viime aikoina melko vaikea, mutta

ENCEn CS-joukkueen taival on ollut viime aikoina melko vaikea, mutta Elias "Jamppi" Olkkosen liittyminen tuo joukkueeseen sitä paljon puhuttua tulivoimaa ja nuoruuden intoa. Olkkonen siirtyy joukkueeseen, kun hänen sopimuksensa SJ Gamingin kanssa päättyi maaliskuun loppuun.

ENCEn CS-joukkueen taival on ollut viime aikoina melko vaikea, mutta Elias "Jamppi" Olkkosen liittyminen tuo joukkueeseen sitä paljon puhuttua tulivoimaa ja nuoruuden intoa. Olkkonen siirtyy joukkueeseen, kun hänen sopimuksensa SJ Gamingin kanssa päättyi maaliskuun loppuun.

Olkkonen nousi kunnolla Suomen CS-skenen tietoisuuteen, kun hän liittyi vuoden 2018 keväällä SuperJymyn kokoonpanoon ja aloitti matkansa kohti kotimaista eliittiä. Tuon puolentoista vuoden stintin aikana tuntuikin useita kertoja, että ”SJ Gaming” tarkoitti ”SuperJamppi Gamingia” sen alkuperäisen tarkoituksen sijaan. Viime kesänä Olkkonen joukkueineen päätti HAVUn dominoinnin FELin CS:GO -liigassa ja johdatti joukkueensa kahteen peräkkäiseen liigavoittoon kausilla 6 ja 7, ollen näin joukkueensa kirkkain tähti. Nyt hänen tiensä on johtanut muutaman kuukauden tauon jälkeen ENCEen, joka on Suomen suurin kilpapeliorganisaatio useallakin mittarilla.

Olkkonen nousi kunnolla Suomen CS-skenen tietoisuuteen, kun hän liittyi vuoden 2018 keväällä SuperJymyn kokoonpanoon ja aloitti matkansa kohti kotimaista eliittiä. Tuon puolentoista vuoden stintin aikana tuntuikin useita kertoja, että ”SJ Gaming” tarkoitti ”SuperJamppi Gamingia” sen alkuperäisen tarkoituksen sijaan. Viime kesänä Olkkonen joukkueineen päätti HAVUn dominoinnin FELin CS:GO -liigassa ja johdatti joukkueensa kahteen peräkkäiseen liigavoittoon kausilla 6 ja 7, ollen näin joukkueensa kirkkain tähti. Nyt hänen tiensä on johtanut muutaman kuukauden tauon jälkeen ENCEen, joka on Suomen suurin kilpapeliorganisaatio useallakin mittarilla.

Olkkonen nousi kunnolla Suomen CS-skenen tietoisuuteen, kun hän liittyi vuoden 2018 keväällä SuperJymyn kokoonpanoon ja aloitti matkansa kohti kotimaista eliittiä. Tuon puolentoista vuoden stintin aikana tuntuikin useita kertoja, että ”SJ Gaming” tarkoitti ”SuperJamppi Gamingia” sen alkuperäisen tarkoituksen sijaan. Viime kesänä Olkkonen joukkueineen päätti HAVUn dominoinnin FELin CS:GO -liigassa ja johdatti joukkueensa kahteen peräkkäiseen liigavoittoon kausilla 6 ja 7, ollen näin joukkueensa kirkkain tähti. Nyt hänen tiensä on johtanut muutaman kuukauden tauon jälkeen ENCEen, joka on Suomen suurin kilpapeliorganisaatio useallakin mittarilla.

Jamppi on tehnyt kahden vuoden sopimuksen ENCEn kanssa.

puolestaan pelaa Rion majorin karsintaturnauksessa Road to Riossa.

Joukkue tulee käyttämään kuuden pelaajan kokoonpanoa ainakin kesäkuun loppuun saakka, kun Olkkonen pelaa Elisa Invitationalin ja Dreamhack Spring Mastersin turnauksissa. Sami ”xseveN” Laasanen puolestaan pelaa Rion majorin karsintaturnauksessa Road to Riossa.

Joukkue tulee käyttämään kuuden pelaajan kokoonpanoa ainakin kesäkuun loppuun saakka, kun Olkkonen pelaa Elisa Invitationalin ja Dreamhack Spring Mastersin turnauksissa. Sami ”xseveN” Laasanen puolestaan pelaa Rion majorin karsintaturnauksessa Road to Riossa.

Teimme paljon muutoksia harjoitteluun, valmistautumiseen, otteluiden analysointiin ja muuhun pelaamiseen ja oheisharjoitteluun, mutta ne eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, vaikka sille annettiin erittäin paljon aikaa. Tämä vaikutti pelaajien mentaliteettiin vahvasti ja koimme, että uudet tuulet ovat paikallaan joukkueen nostamiseksi. Mietimme hetken kansainvälistäkin kokoonpanoa, mutta tulimme nopeasti siihen tulokseen, että se ei ole oikea ratkaisu. Kotimaasta taas ei löydy hirveästi vapaita maailmanluokan pelaajia, mutta Elias kuitenkin on yksi heistä, ja keskustelut hänen kanssaan etenivät nopeasti tähän pisteeseen, jossa nyt ollaan.

Slaava: Teimme paljon muutoksia harjoitteluun, valmistautumiseen, otteluiden analysointiin ja muuhun pelaamiseen ja oheisharjoitteluun, mutta ne eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, vaikka sille annettiin erittäin paljon aikaa. Tämä vaikutti pelaajien mentaliteettiin vahvasti ja koimme, että uudet tuulet ovat paikallaan joukkueen nostamiseksi. Mietimme hetken kansainvälistäkin kokoonpanoa, mutta tulimme nopeasti siihen tulokseen, että se ei ole oikea ratkaisu. Kotimaasta taas ei löydy hirveästi vapaita maailmanluokan pelaajia, mutta Elias kuitenkin on yksi heistä, ja keskustelut hänen kanssaan etenivät nopeasti tähän pisteeseen, jossa nyt ollaan.

Slaava: Teimme paljon muutoksia harjoitteluun, valmistautumiseen, otteluiden analysointiin ja muuhun pelaamiseen ja oheisharjoitteluun, mutta ne eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, vaikka sille annettiin erittäin paljon aikaa. Tämä vaikutti pelaajien mentaliteettiin vahvasti ja koimme, että uudet tuulet ovat paikallaan joukkueen nostamiseksi. Mietimme hetken kansainvälistäkin kokoonpanoa, mutta tulimme nopeasti siihen tulokseen, että se ei ole oikea ratkaisu. Kotimaasta taas ei löydy hirveästi vapaita maailmanluokan pelaajia, mutta Elias kuitenkin on yksi heistä, ja keskustelut hänen kanssaan etenivät nopeasti tähän pisteeseen, jossa nyt ollaan.

Siinä kävi kuten Twista tuossa mainitsikin. Alkuvuoden pelailin Kynyniekkojen kanssa ja FPL:ssä, mutta se oli enemmänkin vain hauskanpitoa. Viisi kuukautta ilman tavoitteellista harjoittelua ja huvin vuoksi pelaamista alkoi kuitenkin käymään tylsäksi. Onneksi ENCEn kanssa päästiin yhteisymmärrykseen helposti ja nyt on paljon virtaa näyttää omaa parasta osaamista ja suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla joukkueen eduksi.

Elias: Siinä kävi kuten Twista tuossa mainitsikin. Alkuvuoden pelailin Kynyniekkojen kanssa ja FPL:ssä, mutta se oli enemmänkin vain hauskanpitoa. Viisi kuukautta ilman tavoitteellista harjoittelua ja huvin vuoksi pelaamista alkoi kuitenkin käymään tylsäksi. Onneksi ENCEn kanssa päästiin yhteisymmärrykseen helposti ja nyt on paljon virtaa näyttää omaa parasta osaamista ja suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla joukkueen eduksi.

Elias: Siinä kävi kuten Twista tuossa mainitsikin. Alkuvuoden pelailin Kynyniekkojen kanssa ja FPL:ssä, mutta se oli enemmänkin vain hauskanpitoa. Viisi kuukautta ilman tavoitteellista harjoittelua ja huvin vuoksi pelaamista alkoi kuitenkin käymään tylsäksi. Onneksi ENCEn kanssa päästiin yhteisymmärrykseen helposti ja nyt on paljon virtaa näyttää omaa parasta osaamista ja suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla joukkueen eduksi.