Mitä sergej:n penkitys tarkoittaa ENCElle?

Uudistuminen on ehdottomasti edessä. ENCEllä on onneksi työkaluja tämän tekemiseen. Slaava “ Twista ” Räsänen voi auttaa analyytikon roolista, mutta ennen kaikkea Eetu “ sAw ” Saha valmentajan roolissa tulee olemaan iso ja tärkeä työkalu uuden ENCEn luomisessa. Hän on sekä pelannut doton kanssa, että Jamppia ja SADDYXia vastaan, joten hän varmasti tietää, miten heistä saadaan maksimit irti.