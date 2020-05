ENCE julkaisi League of Legends -joukkueensa

Kotimainen huippuorganisaatio ENCE julkaisi vihdoin League of Legends -joukkueensa, joka tulee kilpailemaan Northern League of Legends Championship (NLC) -liigassa. Vuoden 2019 Suomen mestarijoukkueesta mukana on kolme pelaajaa, joten synergiaa pelaajien väliltä löytyy jo ennalta. Täynnä kokemusta ja nälkää oleva joukkue on valmis todistamaan osaamisensa liigassa 16. kesäkuuta alkaen.

Joukkueen pelaajien esittely:

Juho “Nille” Janhunen (Top)

Juho “Nille” Janhunen © ENCE

Joukkueen kokeneimpiin pelaajiin kuuluva 19-vuotias Nille pelasi edellisellä kaudella EU Masters -liigassa. Hänen pakkansa on top-lanella, joten hän tulee keskittymään paljon tankkien pelaamiseen sekä taisteluiden aloittamiseen.

Arttu “Taikki” Sirkka (Jungle)

Arttu “Taikki” Sirkka © ENCE

Taikki on joukkueen kokenein pelaaja. Hänellä on yli 6 vuoden kokemus LoL:ssa kilpailemisesta, ja täten hän toimiikin joukkueen pelinsisäisenä johtajana. Junglesta käsin hän pyrkii auttamaan kaikkia pelaajia ja luomaan tilaa sinne, missä on tarve.

Anselmi “Simpli” Rintanen (Mid)

Anselmi “Simpli” Rintanen © ENCE

Suomesta ei tule kovin montaa midin pelaajaa, jotka ovat päässeet pelaamaan kansainvälisellä tasolla. Simpli on yksi harvoista, joka täyttää tarvittavat kriteerit. Hän on hiomaton timantti, jolla on potentiaalia olla yksi Euroopan parhaista pelaajista. Hänet ostettiin joukkueeseen kotimaisesta Nyyrikki Esportsista.

Aleksi “Kehvo” Merta (ADC)

Aleksi “Kehvo” Merta © ENCE

Kehvo on joukkueen ADC-pelaaja ja hänen suorituksillaan on paljon merkitystä joukkueen menestykseen. Hän on myös erittäin kokenut pelaaja, joka pystyy johtamaan bottom-lanen pelaamista.

Sebastian “Seffe” Tenn (Support)

Sebastian “Seffe” Tenn © ENCE

Seffe on joukkueen kokemattomin pelaaja ja hänen tehtävänään on pelata Kehvon kanssa bottom-lanea. ENCEn mukaan harjoituksissa on jo nähty, mitä tämä kaksikko tulee saamaan aikaiseksi ja sitä kannattaa pitää silmällä.