Ensimmäinen CS2-turnaus on täällä - kuinka uusi peli vaikuttaa turnaukseen?

Yksi valtava muutos, joka nähdään ensimmäistä kertaa LAN-turnauksessa, on

Yksi valtava muutos, joka nähdään ensimmäistä kertaa LAN-turnauksessa, on MR12 . Kartat ovat siis lyhyempiä, kun nyt vaaditaan 13 kierrosta voittoon entisen 16 sijaan. Tämä jättää vähemmän varaa virheisiin ja voisi olettaa, että lyhyemmät kartat, tekevät pelistä epävakaamman - yllätyksien määrän pitäisi kasvaa.

Yksi valtava muutos, joka nähdään ensimmäistä kertaa LAN-turnauksessa, on MR12 . Kartat ovat siis lyhyempiä, kun nyt vaaditaan 13 kierrosta voittoon entisen 16 sijaan. Tämä jättää vähemmän varaa virheisiin ja voisi olettaa, että lyhyemmät kartat, tekevät pelistä epävakaamman - yllätyksien määrän pitäisi kasvaa.

näemme toisen selkeän muutoksen. Entisen neljän 30 sekunnin aikalisän sijasta, joukkue saa käyttää kolme 30 sekunnin aikalisää kartan aikana. Jatkoajalle siirryttäessä aikalisät nollaantuvat ja kummallakin tiimillä on käytössään yksi aikalisä per jatkoaika.

Aikalisissä näemme toisen selkeän muutoksen. Entisen neljän 30 sekunnin aikalisän sijasta, joukkue saa käyttää kolme 30 sekunnin aikalisää kartan aikana. Jatkoajalle siirryttäessä aikalisät nollaantuvat ja kummallakin tiimillä on käytössään yksi aikalisä per jatkoaika.

Aikalisissä näemme toisen selkeän muutoksen. Entisen neljän 30 sekunnin aikalisän sijasta, joukkue saa käyttää kolme 30 sekunnin aikalisää kartan aikana. Jatkoajalle siirryttäessä aikalisät nollaantuvat ja kummallakin tiimillä on käytössään yksi aikalisä per jatkoaika.

On tietenkin ihanan raikasta nähdä uusi peli ammattilaisten pelaamana Australiassa. Kun ammattilaiset pelaavat, peli laitetaan aivan erilaiseen syynään. Jos pelissä on hyväksikäytettäviä mekaniikoita, ammattilaiset tietenkin käyttävät niitä surutta, kun pelataan kunniasta ja isoista palkinnoista.

On tietenkin ihanan raikasta nähdä uusi peli ammattilaisten pelaamana Australiassa. Kun ammattilaiset pelaavat, peli laitetaan aivan erilaiseen syynään. Jos pelissä on hyväksikäytettäviä mekaniikoita, ammattilaiset tietenkin käyttävät niitä surutta, kun pelataan kunniasta ja isoista palkinnoista.

On tietenkin ihanan raikasta nähdä uusi peli ammattilaisten pelaamana Australiassa. Kun ammattilaiset pelaavat, peli laitetaan aivan erilaiseen syynään. Jos pelissä on hyväksikäytettäviä mekaniikoita, ammattilaiset tietenkin käyttävät niitä surutta, kun pelataan kunniasta ja isoista palkinnoista.

Mennään sitten itse tiimiennakkoon, joka on todennäköisesti kaikkien aikojen vaikein tehdä. Miten arvioida tiimejä, joiden otteluita emme ole vielä nähneet ollenkaan uudessa pelissä? Muuttuuko voimasuhteet valtavasti vai vain vähän?

Mennään sitten itse tiimiennakkoon, joka on todennäköisesti kaikkien aikojen vaikein tehdä. Miten arvioida tiimejä, joiden otteluita emme ole vielä nähneet ollenkaan uudessa pelissä? Muuttuuko voimasuhteet valtavasti vai vain vähän?

Mennään sitten itse tiimiennakkoon, joka on todennäköisesti kaikkien aikojen vaikein tehdä. Miten arvioida tiimejä, joiden otteluita emme ole vielä nähneet ollenkaan uudessa pelissä? Muuttuuko voimasuhteet valtavasti vai vain vähän?