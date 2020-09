EPL:n kiinnostavimmat tarinat ENCEstä Astralikseen

ENCE

Tämä on ollut ensimmäinen koitos uudelle ENCE:lle, kun joukkue on saanut oikeasti reippaasti aikaa harjoitella ja valmistautua turnaukseen. Tämä myös näkyy. Joukkueen roolitukset tuntuvat selvemmiltä kuin ennen ja yhteinen sävel on löytynyt.

