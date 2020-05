Red Bull Flick -finaalin ENCE-haasteottelussa pelaavat Jamppi ja allu

Red Bull Flick -turnaus on 2v2 -muodossa pelattava CS:GO -turnaus, jota varten on kehitetty viisi täysin uutta CS:GO-karttaa. Kartat eroavat huomattavasti normaalisti pelattavista kartoista. Samoin erilainen pelimuoto tuo uudenlaisen lähestymiskulman peliin. Turnaus pelataan ”capture the flag” -muodossa, jossa pelaajien tavoitteena on pitää hallussaan karttojen keskellä olevaa lippualuetta.