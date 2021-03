Part of this story

Viime Formula 1 -kausi päättyi myöhemmin kuin koskaan, joka teki kausien välisestä tauosta kaikkien aikojen lyhyimmän kuskeille valmistautua. Kuskeilla on vain kolme testipäivää Bahrainissa ennen kuin valot sammuvat ja kausi käynnistyy Sakhir Circuit -radalla 28. maaliskuuta . Kaudesta tulee pitkä ja haastava uusien ratojen ansiosta, jolloin kuskien on laitettava kaikki peliin.

Viime Formula 1 -kausi päättyi myöhemmin kuin koskaan, joka teki kausien välisestä tauosta kaikkien aikojen lyhyimmän kuskeille valmistautua. Kuskeilla on vain kolme testipäivää Bahrainissa ennen kuin valot sammuvat ja kausi käynnistyy Sakhir Circuit -radalla 28. maaliskuuta . Kaudesta tulee pitkä ja haastava uusien ratojen ansiosta, jolloin kuskien on laitettava kaikki peliin.

1. Max Verstappenin vauhti ja valmius