Heti ensimmäinen iso syy. Emme ole aloittaneet kautta sekä kuljettajien että tallien maailmanmestarina sitten kauden 2014. Silloin tapahtui sarjan suuri siirtymä monimutkaisiin hybridimoottoreihin, ja tallin ongelmien takia puolustus horjui pahemman kerran ja molemmat tittelit menetettiin. Nyt asiat ovat toisin. Säännöt eivät ole muuttuneet radikaalisti, ja RB19 onkin vain nopeampi ja kehittyneempi jälkeläinen RB18:lle, joka dominoi radalla. Myös kuljettajakaksikko on sarjan terävintä kärkeä ja valmis taistelemaan jokaisesta voitosta. Pahimmilla vastustajilla on ollut vuosi aikaa korjata ongelmia, joita heillä oli nykyisen sukupolven autoissa, ja se tulee tekemään kilpailusta entistä tiukempaa. Ja juuri se luo lisämaustetta tulevalle kaudelle.

Heti ensimmäinen iso syy. Emme ole aloittaneet kautta sekä kuljettajien että tallien maailmanmestarina sitten kauden 2014. Silloin tapahtui sarjan suuri siirtymä monimutkaisiin hybridimoottoreihin, ja tallin ongelmien takia puolustus horjui pahemman kerran ja molemmat tittelit menetettiin. Nyt asiat ovat toisin. Säännöt eivät ole muuttuneet radikaalisti, ja RB19 onkin vain nopeampi ja kehittyneempi jälkeläinen RB18:lle, joka dominoi radalla. Myös kuljettajakaksikko on sarjan terävintä kärkeä ja valmis taistelemaan jokaisesta voitosta. Pahimmilla vastustajilla on ollut vuosi aikaa korjata ongelmia, joita heillä oli nykyisen sukupolven autoissa, ja se tulee tekemään kilpailusta entistä tiukempaa. Ja juuri se luo lisämaustetta tulevalle kaudelle.

Heti ensimmäinen iso syy. Emme ole aloittaneet kautta sekä kuljettajien että tallien maailmanmestarina sitten kauden 2014. Silloin tapahtui sarjan suuri siirtymä monimutkaisiin hybridimoottoreihin, ja tallin ongelmien takia puolustus horjui pahemman kerran ja molemmat tittelit menetettiin. Nyt asiat ovat toisin. Säännöt eivät ole muuttuneet radikaalisti, ja RB19 onkin vain nopeampi ja kehittyneempi jälkeläinen RB18:lle, joka dominoi radalla. Myös kuljettajakaksikko on sarjan terävintä kärkeä ja valmis taistelemaan jokaisesta voitosta. Pahimmilla vastustajilla on ollut vuosi aikaa korjata ongelmia, joita heillä oli nykyisen sukupolven autoissa, ja se tulee tekemään kilpailusta entistä tiukempaa. Ja juuri se luo lisämaustetta tulevalle kaudelle.